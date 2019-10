Geleceğin dünyasında eğitime bakış Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan: “ Proje temelli bir yaklaşım bizi bekliyor”

'Welcome to the Twenties 2.0' geliyor

Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, “ Proje temelli bir yaklaşım bizi bekliyor” dedi.

Eğitim Uzmanı ve Malatya Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan, geleceğin eğitim modelleriyle ilgili bilgiler verdi.

Dr.Özcan Mercan, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, geleneksel okul sistemlerinde öğretmenlerin sınıfta öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışmakta olduklarının alışılagelmiş bir düzen olduğunu bildirerek, “ Geçmişte sınıflar, öğrenciyi dış dünyadan ayrı, içeride tutmaya odaklı bir şekilde tasarlanmıştı. Ancak çağın gereksinimleri arttı. Bunlara cevap veren, ekip çalışmasını güçlendirecek, işbirliğine, araştırmaya ve geliştirmeye uyumlu sınıflar ortaya çıkacak ve gelecekte daha fazla entegrasyon ihtiyacı doğacak. Bu dersler, öğrenciler, öğrenme içerikleri arasında daha fazla entegrasyon anlamına geliyor. Sınıflarda öğretilenlerin dış dünyayla bağlantılı olması gerekiyor. Bu nedenle eğitim ve öğretim unsurunu sınıf dışına çıkarmak gerekir. Atölye temelli bir sisteme geçilirse geleceğin dünyasına adım atılacaktır diye belirten Mercan geçmişte öğretim programları ders odaklıydı, gelecekte proje temelli olacak. Geçmişte eğitim hiyerarşikti. Öğrenciler alıcı konumundayken, öğretmenler baskın bilgi kaynağıydı. Geleceğin Sınıfı’nda öğretmen otorite değil, rehber rolünde olacak. Öğrencinin bilgiye ulaşması ve onu beceriye dönüştürmesinde çocuğu yönlendirip destekleyecek. Bu sınıfta, öğretmen de öğrenci de aktif bir role sahip ve teknoloji sadece doğal bir araç niteliğinde olacak. Okul yöneticileri, okuldaki tüm öğretmenler, teknoloji tedarikçileri gibi paydaşlar da etkin rol alacak. Öğrenciler de kaynakların hazırlanmasında söz sahibi olacak. Bu daha iş birliğine dayalı bir çalışma anlayışı da demek. Yani alışılageldik çalışma alışkanlıklarında da bir değişiklik ortaya çıkacak “ifadelerini kullandı.

“Okullarda öğrendiklerimizin yaşamımız boyunca kalacağını farz ediyor olabiliriz. Ancak artık ne bildiğimizin önemi yok. Bilgi artık her yerde ve her an elimizin altında. Artık okulların görevi sadece bilgi öğretmek değil, bilgiye nasıl ulaşılabileceğini ve nasıl kullanılabileceğini öğretmek de olmalı. Okulun öğrenmeyi öğretmesinin, artık en önemli görevi olduğuna inanıyorum. Öğrendiklerinden yeni bakış açıları üretemeyen bir bireyin öğrendiğini sanmak, biraz aceleci davranmaktır. Öğrenmek, bilginin hayatımıza nüfuz etmesidir. Google zaten her şeyi biliyor. Önemli olan bu bildiklerimizle neler yaptığımız. Çocuklarımıza bildiklerimizi öğretirsek, onlar da bizim adımlarımızı takip etmek için bunları belki yeterince hatırlayabilir. Fakat onlara, güvenilir yön bulma becerileri kazanmalarında yardımcı olabilirsek, çocuklarımız da karmaşık, değişken ve belirsiz gelecekte kendi yönlerini bulabilirler “ diyen Mercan, daha sonra şunları belirtti:” Temel olan öğrencinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alması ve bilginin beceriye dönüşmesidir. Algısı, becerisi, ilgi odağı değişen öğrencileri yüzyıllardır süregelen klasik metotlarla eğitmek çok gerçekçi değil. Geleceğin sınıfında öne çıkan, esnek öğrenme alanları ve etkin teknoloji kullanımı olacak. Esnek öğrenme alanlarında öğrenci aktifken öğretmen rehberlik ediyor. “

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

