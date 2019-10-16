Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak’tan futbolcularına farklı motivasyon teknikleri

TFF 3.Lig 3. Grup’un 8. haftasında oynadığı Nevşehir müsabakasını 10 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor’da bu hafta oynanacak Modafen maçı hazırlıkları sürerken, takımın çiçeği burnunda çalıştırıcısı Mehmet Ak futbolcularını maça motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Takımıyla çıktığı ilk maçta Karacabeyspor karşısında önemli bir galibiyet elde eden, ikinci maçta ise güçlü Nevşehir Belediyespor’a son dakikalarda yendiği golle mağlup olan turuncu yeşillilerde tek düşünce hafta sonu oynanacak Modafen maçı.

Futbolcularını bu maça motive etmek için her yolu deneyen teknik sorumlu Mehmet Ak, oyuncularına başarılı olmuş futbolcuların biyografilerinin yer aldığı kitaplardan hediye etti.

Göreve başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen takım içerisindeki havayı hissedilir şekilde pozitif yönde değiştiren genç hocanın, yaptığı toplantılarda ise bu hafta oynayacakları Modafen maçını kazanmaları için yapmaları gerekenleri paylaştığı belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor Modafen müsabakası 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te oynanacak.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.