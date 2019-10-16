Bölgede en fazla konut Malatya’da satıldı

Bölgede en fazla konutun Malatya’da satıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Eylül ayı istatistik rakamlarına göre, Malatya’da geçen ay bin 372 konut satıldı. Elazığ’da 2019 Eylül ayında bin 195 konut satılırken, Bingöl’de ise 235 konut satıldığı ifade edildi. Tunceli’de 2019 Eylül ayında 142 konut satıldı.

Diğer yandan, Türkiye'de de 146 bin 903 konut satıldığı kaydedildi.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

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