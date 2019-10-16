Konyaspor mesaisi galibiyet parolasıyla devam ediyor

Süper Lig’in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı Konyaspor müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puna parolasıyla devam ediyor.

Konyaspor maçına yaptığı tek antrenmanla hazırlanan Malatya ekibinde, Mina ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliliğinde çalıştı. İki futbolcunun da Konyaspor maçına yetişemeyecekleri belirtildi. Sakatlığından dolayı arkadaşlarından uzun süre ayrı kalan ve haftanın yapılan ilk çalışmasıyla birlikte takımla çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin ise istekli ve hırslı hali teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun ediyor. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman 5’e 2 top kapma ve ısınma hareketleriyle başladı, taktik çalışmayla son buldu. Çalışmaya izinli olan bazı futbolcular katılmadı.

Sarı kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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YATSI 19:12

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