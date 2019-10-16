Sivil toplum ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivil toplum ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek' de Malatya İşadamları ve Sivil toplum kuruluşlarından geldi.

Sivil toplum ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek’ de Malatya İşadamları ve Sivil toplum kuruluşlarından geldi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Memur Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Ziraat Odaları Birliği MÜSİAD, ASRİAD, MASİAD, ANESİAD, ASKON, TÜMSİAD, MOSİAD, YENİAD, 2. OSB Sanayiciler Derneği, Şekerİş Sendikası tarafında Barış Pınarı Harekatı’na destek için ortak basın toplantısı düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,” Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir” dedi.
Başlatın Pınar Barış Harekatını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Sadıkoğlu,”Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır” diye konuştu.
Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmalarının mümkün olmayacağını ifade eden Sadıkoğlu,”Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir . Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Sadıkoğlu, "Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” şeklinde konuştu.

MALATYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor mesaisi galibiyet parolasıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor mesaisi galibiyet parolasıyla devam ediyor
Bölgede en fazla konut Malatya’da satıldı
YEREL HABERLER Bölgede en fazla konut Malatya’da satıldı
Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak’tan futbolcularına farklı motivasyon teknikleri
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak’tan ...
Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 3. toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 3. toplantısı ...
Rahman Buğra Çağıran: "Malatyaspor'a geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadım"
YEREL HABERLER Rahman Buğra Çağıran: "Malatyaspor'a geldiğim ilk ...
Geleceğin dünyasında eğitime bakış Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan: “ Proje temelli bir yaklaşım bizi bekliyor”
YEREL HABERLER Geleceğin dünyasında eğitime bakış Eğitim Uzmanı Dr. ...
Malatya’da genel asayiş uygulaması 161 ekip ve 950 personel katıldı
YEREL HABERLER Malatya’da genel asayiş uygulaması 161 ekip ve 950 ...
Öğrencilerden, Mehmetçik’e anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Öğrencilerden, Mehmetçik’e anlamlı mesaj
Malatya’da sokak satıcılarına operasyon Uyuşturucu maddelerle ilgili 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da sokak satıcılarına operasyon Uyuşturucu ...
Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı ...
Malatya'da şüpheli 'puset' paniği
YEREL HABERLER Malatya'da şüpheli 'puset' paniği
Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destek
YEREL HABERLER Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ...
Battalgazi Belediye personeline iş güvenliği semineri
YEREL HABERLER Battalgazi Belediye personeline iş güvenliği semineri
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarını tamamladı Barış Pınarı Harekatına destek verildi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ...
Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve ...
'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili algı yönetimi yapılıyor'
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili algı yönetimi ...
SOMES Başkanı Atak'dan sosyal medya uyarısı SOMES Başkanı Orhan Atak: “İnternetteki algı operasyonlarına karşı dikkatli olalım”
YEREL HABERLER SOMES Başkanı Atak'dan sosyal medya uyarısı SOMES ...
Kıbrıs gazilerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ...
Malatya’da Selam Engeliler Derneği açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Selam Engeliler Derneği açıldı
Malatya Beşiktaşlılar Derneği’nden Serdal Adalı’ya destek
YEREL HABERLER Malatya Beşiktaşlılar Derneği’nden Serdal Adalı’ya ...
Darende’de Başhekim Mustafa Karabulut görevine başladı
YEREL HABERLER Darende’de Başhekim Mustafa Karabulut görevine ...
Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
Yeni Malatyaspor’da Konya mesaisi başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Konya mesaisi başladı
Yeşilyurt Belediyespor’da Modafen maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Modafen maçı hazırlıkları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X