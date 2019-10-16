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"Yönetici Eğitimi" programı düzenlendi

İHA

Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Genel merkez tarafında düzenlenen "Yönetici Eğitimi" programı Malatya'da düzenlendi.

"Yönetici Eğitimi" programı düzenlendi

Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Genel merkez tarafında düzenlenen "Yönetici Eğitimi" programı Malatya’da düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen Programa CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İlce belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "Biz parti olarak parti içi eğitime belediye meclis üyelerimizin eğitimine, üyelerimizin eğitimine her zaman önem veren özellikle eğitimin her şeyin temeli olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. Bu anlamda genel merkezimizde eski genel merkez binamız parti okulu olarak şu anda görev yapıyor ve bütün Türkiye'ye buradan eğitimler veriliyor” dedi.
CHP’li belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin hizmet daha objektif götürmesi noktasında önemli bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Kiraz, "Tabi belediye meclisine biz şu anlamda bakıyoruz, değerlendiriyoruz belediye meclis üyelerimiz tabii kendi ilçelerinde o bölgenin, halkın bizzat oylarıyla seçilmiş ve o bölgenin insanına hizmet etmek için göreve getirilmiş kişilerdir, daha önceden ifade ettik bütün belediye meclis üyelerimiz kendi bölgelerinde hizmetin öncelik olması noktasında belediyelerimizin hizmeti daha objektif götürmesi noktasında önemli bir çaba sarf ediyorlar tabi bu eğitimlerin amacı şu elbette ki bizim parti tüzüğümüz, yönetmeliğimiz var bu parti tüzüğümüze, yönetmeliğimizde tanımlanmış olan belediye meclisimizin yapması gereken görevler, sorumluluklar var. Bunları elbette belediye meclis üyelerimizin ayrıntılı olarak bilmesi gerekiyor. Bunun yanında belediye kanunu var. Belediye kanununa da belediye meclis üyelerimizin hakim olması, bilmesi gerekiyor. Belediye meclis üyelerimizin halkla ilişkileri çok önemli halka hizmet götürme noktasında bu ilişkileri nasıl yürüteceği noktasında da önemli bilgilendirmeler yapılacak. Biz şu anlamda değerlendiriyoruz her belediye meclis üyemizin seçildiği bölgeye karşı sorumluluğu var ve bu sorumluluğu hiç kimseyi dışlamadan hiç kimseyi ötekileştirmeden hiç kimseye oy vermiş vermemiş gibi bir anlayışa girmeden belediye meclis üyelerimiz bir hizmetin eşit adil ve gerçekten tarafsız şekilde ve hizmetin öncelik sırası gütmesi noktasında elbette ki girişimlerde bulunuyorlar” diye konuştu. Türkiye genelinde hem Malatya'da CHP ‘li belediye başkanlarının çok başarılı işlere imza attıklarını ve bu başarıya imza atmalarını temellerinde elbette ki bu eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Kiraz, "Tabii Malatya'da 3 tane de belediyemiz var burada da belediyelerimiz zaten anlayışını ortaya koyuyorlar, yerel yönetim anlayışını ortaya koyuyorlar ve bu yerel yönetim anlayışında hizmet önceliği hep ön planda belediye başkanlarımız seçildikten sonra rozetlerini bir kenara bırakıyorlar belediye meclis üyelerimiz de aynı şekilde ve halka hizmet etme noktasında bir gayret bir çaba içerisinde oluyorlar bizim belediyelerimiz hem Türkiye genelinde hem Malatya'da çok başarılı işlere imza atıyorlar ve bu başarıya imza atmalarını temellerinde elbette ki bu eğitimler yetiyor. Belediye meclis üyelerimizi belirlerken belediye başkanlarımızı belirlerken göstermiş olduğumuz titizlikle yapıyor parti bunu bir bütün olarak söylüyorum Malatya’da daha etkin daha aktif bir anlayışı ortaya koyma noktasında önemli bir eğitim olacak. Eğitim toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.
CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ise 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de bir iklim değişikliği yaşandığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir mesaj verdiğini ve masajı verdiğini belirterek, "31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de bir iklim değişikliği yaşıyoruz, bir siyasi iklim değişikliği yaşıyoruz. Bu siyasi iklim değişikliği ile halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir teveccüh göstermiş ve yönünü adeta iktidar Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirmiştir. Biz bu mesajı şöyle anlıyoruz halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir fırsat tanımıştır ‘Sizi yerel yönetimlerde bir deneyeyim eğer beğenirsem sizi iktidara getireceğim.’ demiştir. Bu mesajı çok net bir şekilde anlamış bulunuyoruz bu nedenle halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına bütün belediyelerimizi halkçı belediyecilik, toplumcu belediyecilik ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetme kararlılığı içerisindeyiz. Bunlar lafla olmaz illaki bu anlattığımız tarzdaki yönetim içinde bir bilgi birikimine ihtiyacımız var bu bilgi birikimini sizlerle bugün paylaşacağız hepiniz kendi ilçelerimizde saygın ve halkın temsilcisi olarak seçilmiş meclis üyelerisiniz, isminiz meclis üyesi yerel parlamentersiniz” şeklinde konuştu.

MALATYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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