Doğanyol’a modern kesimhane yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğanyol ilçesine modern bir kesimhane tesisi kazandırdığı bildirildi. .

Doğanyol ilçesine yapılan Mobil Kesim Ünitesinin, ilçede bu anlamda büyük açığı kapatacağı belirtildi. Modern, çağın gereksinimlerine uygun inşa edilen kesimhane 950 metrekare üzerine yapıldı. 44 metrekare kesimhanesi bulunan tesis, 2 adet soğuk oda, su deposu, veteriner odası, atık odası, personel odası, lavabo, hol ve koridordan oluşuyor. Padok Alanın da olduğu tesis yakın bir zamanda hizmete başlayacak.

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Doğanyollular temiz ve sağlıklı ortamda hayvanlarının kesimlerini yapabilecekler.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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