Öğrencilerden Barış Pınarı'na ay yıldız kareografisi ile destek Önce kan verdiler, sonra ay yıldızlı kareografi sergilediler

Malatya Mercan Koleji öğrencileri, barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla önce kan verdiler, sonra da ayyıldızlı kareografi sergiledi.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı ile Mercan Koleji tarafından ortak kan bağış kampanyası düzenlendi. Kolej öğrenci, öğretmetmen, personel ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için kan bağışında bulundu.

kırmızı ve beyaz renkte tişört giyen öğrenciler, okul bahçesinde ay yıldız kareografisi oluşturdu. Öğrenciler, daha sonra ise hep bir ağızdan "Vatan Sana Canım Feda", "Her şey vatan için" sloganları attı.

Programında konuşma yapan, Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, “Çanakkale' de Sakarya'da, Dumlupınar 'da ve kutsal sayılan her mücadelede vatanı için canını vermekten çekinmeyen kahraman Türk ordumuza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Harekatı desteklediklerini de belirten Mercan, "Kahraman Türk ordumuzun her Mehmetçiğinin canlarına en ufak bir zarar gelmemesi Yüce Allah'tan en büyük temennimizdir. Bizler de bugün burada kan bağışı kampanyası ile canımızla olmasa da kanımızla destek olmak için bu programı Türk Kızılayı Malatya Şubesiyle birlikte düzenledik. Ayrıca tüm imkanlarımızla, kanımızla , canımızla kahraman Mehmetçiğimizle her zaman omuz omuza olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise konuşmasında, "Malatya da, Barış Pınarı Harekatına destek için kanıyla canıyla hazır olan Mercan Koleji idareci ve öğretmenlerine vatan, millet ve bayrak aşığı sorumluluk bilinci yüksek Türk gençliği yetiştirdikleri için teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mercan Koleji Anadolu ve Fen lisesi Müdürü Gökhan Gündüz de, bu tür etkinliklere desteğini esirgemediğini söylediği Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan’a ve kan bağışında bulunan personel ile velilere müteşekkir olduğunu kaydetti. Gündüz, Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu da vurgulayarak, sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne zaferle dönmesi temennisinde bulundu.

