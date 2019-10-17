Yeşilyurt Belediyesi çalışma yapıyor İnşaatların yüzde 30'luk brüt alanı ile ilgili düzenleme çalışmasında son aşamaya gelindi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından inşaatların yüzde 30’luk brüt alanı ile ilgili düzenleme çalışmasında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı yazılı açıklamada sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması için düzenli ve kaliteli yapılaşmayı önemsediklerini ifade ederek, "Kıymetli hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırmak için uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyet temelli yöntem, uygulama, kent planlaması ve imar gibi düzenlemelerde hem günümüz şartlarını modern hale getirecek hem de gelecek dönemlerde ki nüfus yoğunluğunu hesap ederek uygulamalarımızı bu bakış açısıyla yapmaya gayret diyoruz. Bu kapsamda; geçtiğimiz aylarda Danıştay kararıyla bilindiği üzere planlı alanlar tip imar yönetmeliği işlemez hale gelmişti. Ardından Temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönetmelik sürecin olumlu noktaya ilerlemesine neden oldu. Ancak ortak alan diye tabir edilen yüzde 30’luk alanın kullanımı ile ilgili özellikle balkon alanları ve kat sahanlığı alanlarının daire içi alandan sayılması ile ilgili yatırımcılar, mülk sahipleri, mimar ve mühendislerden gelen taleplere göre sıkıntı bulunuyordu.” şeklinde konuştu. Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak bu alanların daha verimli ve nitelikli kullanımıyla alakalı bir takım çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve İmar Komisyonumuz ile birlikte yapılan çalışmalar ciddi bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa İl ve İlçe Belediye Meclislerinden kararları plan notu şeklinde geçirerek sıkıntıyı çözmeyi amaçlıyoruz. İnşaatların yüzde 30’luk brüt alanı ile ilgili düzenleme çalışmasında son aşamaya geldik. Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü yatırımın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt’un kimliğine yakışan şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Danıştay kararıyla, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ile sıkıntılı duruma girmişti. Ardından geçtiğimiz Temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönetmelik ile sürecin olumlu noktaya ilerlemesine neden olduğu ifade edildi. Ancak ortak alan diye tabir edilen yüzde 30’luk alanın kullanımı ile ilgili özellikle balkon alanları ve kat sahanlığı alanlarının daire içi alandan sayılması ile ilgili yatırımcılar, mülk sahipleri, mimar ve mühendislerden gelen taleplere göre sıkıntı bulunduğu bildirildi. İnşaat sektöründeki sıkıntının aşılması için Yeşilyurt Belediyesi bir dizi çalışma başlattı.

MALATYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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