“Engelli Hakları” semineri düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engelli ve ailelerine yönelik ‘Engelli Hakları’ semineri gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen “Engelli Hakları” seminerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler uzmanı Ahmet Ede engelli hakları hakkında bilgiler aktardı. Engelli vatandaşlarımıza devletimiz tarafından sosyal kültürel ve eğitim alanlarında birçok imkanlar sağlandığını ifade eden Ede, “Bu imkanlar çerçevesinde gerekli bakim ve ücret yardımları yapılmaktadır. Bu konuda Belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız gibi kamu kurumlarımız çalışmalar yürütmektedir" şeklinde konuştu. Engelli Hakları programında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ise "Engelli Hakları programının engelli ailelerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Bu programlar farklı alanlarda devam edecek. Engellilerimizin her zaman ve her yerde yanındayız. Programa katılan engelli ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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