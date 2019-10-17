TSO Başkanı Sadıkoğlu Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Malatya Gazeteciler Cemiyetine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’ya hizmetin siyaseti olmaz, hep birlikte ortak değerlerde bulunarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin Haydar Karaduman gibi önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "TSO olarak Cemiyetimizin yanındayız. Cemiyet, İletişim Fakültesi ve TSO olarak basın kuruluşlarımızın ihtiyacı olan yeni teknolojiye uygun ihtiyaç duyulan elemanlar yetiştirmeliyiz. Gerekirse bu gençlerin staj ücretlerini de TSO olarak üstlenebiliriz. Basınımızın yanında olacağız, onlarla sorunlarımızı çözeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana Organize Sanayi bölgesine çektiğimiz yatırımlarla yaklaşık 5 bin istihdam sağladık. Bunu daha da artırabiliriz. Malatya’ya hizmetin siyaseti olmaz, hep birlikte sorunların üzerine gitmeliyiz. Malatya’ya mevcut uçak seferleri yakışmıyor, iş adamları Malatya’ya uçak bulamıyoruz diye dert yanıyor. Bu sorunu çözmeliyiz” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin 1989 yılında TSO’nun destekleriyle kurulduğunu ifade eden MGC Başkanı Vahap Güner ise “TSO Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Malatya’ya hizmet için çaba sarf ediyor. Cemiyetimizin projelerine her zaman destek oldular. Kendisine yeni projeler konusunda vereceği destekler içinde teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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