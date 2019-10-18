Belediye atık su istatistikleri Bölgede en fazla Malatya’da atık su deşarj edildi

TRB1 Bölgesinde en fazla atık suyun Malatya’da deşarj edildiği öğrenildi.

Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, Malatya’da belediyeler tarafından 47,1 milyon metreküp atık su deşarj edildi. TRB1 Bölgesinde yer alan diğer il Elazığ’da belediyeler tarafından 38,6 milyon metreküp atık su deşarj edildi. Bingöl’de bu rakam 8,3 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Tunceli’de belediyeler tarafından 3,7 milyon metreküp atık su deşarj edildiği belirtildi.

Diğer yandan, ülkemizde belediyeler tarafından 4,8 milyar metre küp atık su deşarj edildiği kaydedildi.

MALATYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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