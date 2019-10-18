MÜSİAD’dan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, ziyarette yaptığı konuşmada, derneğin faaliyetler hakkında bilgi aktararak, "MÜSİAD geçmişten bugüne kadar tüm kamu ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmaya özen göstermiştir” diyen Poyraz, “ Müdürümüzün Malatya’ya güzel hizmetler yapacağını temenni ediyoruz’’ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, "Şehrin güvenliği, o il’in turizm ve sanayisinin gelişmesinde birinci önceliği ve şartı olduğunun farkındayım. Eğer bir il güvenli ise, o ilde ticarette, alışverişte güvenli olarak yapılabilir. Oraya turist gelebilir “şeklinde konuştu. Kent güvenliği ve huzuru konusunda gereken tedbirlerin en düzeyde alınacağını da vurgulayan Dağdeviren, "Bu anlamda biz de, bütün demokratik kitle örgütlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ayrım yapmaksızın ilin güvenliğinin en üst seviyede olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

MALATYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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