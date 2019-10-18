Arguvan’da okul servislerine sıkı denetim

Malatya’nın Arguvan ilçesinde okul servis araçlarına sıkı denetim başlatıldı.

Arguvan Kaymakamlığınca oluşturulan okul servis araçları denetleme komisyonu, öğrenci taşıyan servis araçlarının belgelerini, araç bakım ve temizliğini bir bir inceleyerek denetimden geçirdi. Komisyonda görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula gelmelerini ve okuldan da evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Denetlemelerde, aynı zaman da araç şoförlerinin taşımayla ilgili sıkıntıları da dinlediklerini ifade eden Müdür İmer, son kontrollerin daha da arttırıldığını kaydetti.

Denetimlere, Arguvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İzzet Güçlü , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Polisi Çetin Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığından Trafik Sorumlusu Uzman Çavuş Sait Karakaş katıldı.

MALATYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:53

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.