Malatya TED Koleji tarafında 20192020 Eğitim Öğretim yılı seminer ve konferans programı kapsamında Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, tarafında “Benimde Hayallerim Var ”konferansı verildi.

Kanal boyu Halk Eğitim merkezi salonunda düzenlenen konferansa İl Milli Eğitim Ali Tatlı ve çok sayıda okul yöneticisi katıldı. Okul yöneticiler tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, ”Okulu geleceğe taşımak dedik bu da insan kıymetini gelecek için uyandırmaktır. Bizim işimiz insan kaynağı yönetimi diye bir laf var bu insan kaynağı Hekimhan’ın demir cevheri değil ki çıkarasın insan kıymetini geliştirmektir. İnsan çok kıymetli bir yaratıktır. Bize de onu geliştirmek için uyandırmak kaldı. Öğrenim doktoruyum ben öğretim kelimesini mümkün mertebe okulunuzdan kaldırın. Öğrenimdir esas olan. Öğretmek bir dayatmadır. İnsan mükemmel yaratılmıştır Allah rızası için bozmayın çocukları. Bozmayın yeter, koruyun geliştirin” diye konuştu.

MALATYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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