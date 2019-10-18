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Küçük öğrenciler atık pillerden ay yıldız yaptı

İHA

Malatya'da belediyeler ile taşınılabilir Atık Pil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında ilk üç sırayı alan Yeşilyurt'daki okulların öğrencileri, ödül töreninde atık pillerden ay yıldız yaptı.

Küçük öğrenciler atık pillerden ay yıldız yaptı

Malatya’da belediyeler ile taşınılabilir Atık Pil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasında ilk üç sırayı alan Yeşilyurt’daki okulların öğrencileri, ödül töreninde atık pillerden ay yıldız yaptı.
Malatya’da ki bütün okulların katılımıyla tertip edilen Atık Pil Toplama Yarışması sonucunda 533 kilogram atık pil toplayan Mehmet Emin Bitlis İlkokulu birinci, 500 kilogram atık pil toplayan Nurettin Zengi İlkokulu ikinci, 321 kilogram atık pil toplayan Abdulkadir Eriş İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti. Yarışma sonucunda Malatya genelinde ki okullarda toplanan bin 720 kilogram atık pilin bin 660 kilogramı Yeşilyurt sınırlarındaki okullarda bir araya getirildi. Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerinde düzenlenen ödül töreninde öğrenciler tarafından atık pillerden yapılan ay ve yıldız, büyük ilgi topladı. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da öğrencilerle birlikte Türk Bayrağının olduğu desene atık pilleri yerleştirdiler. Protokol üyeleri ile öğrenciler daha sonra toplu bir şekilde asker selamı vererek, ‘Barış Pınarı Harekatı’ operasyonunda terör örgütlerine karşı şanlı bir mücadele veren Kahraman Mehmetçiklere moral desteği gönderdiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, programda yaptığı konuşmada, ilçedeki 43 okulun dereceye girmesinin memnuniyetini yaşadığını belirterek, "Şehrimizin genelinde toplanan bin 720 kilogram atık pilin bin 660 kilogramının ilçemiz sınırlarındaki okullarda bir araya getirilmiş olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hizmetlerimizin karşılığını bu şekilde almaktan mutluluk duymaktayız" dedi.
İlçedeki okullarda 80 bine yakın öğrenciye çevre bilinci için eğitim verildiğini de hatırlatan Başkanı Çınar, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların ne denli kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız. Gelecek nesillere temiz bir çevre, sağlıklı bir dünya emanet etmekle mükellefiz" şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen "Sıfır Atık" projesi kapsamında iyi bir mesafe kat edildiğini belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yeri olan sıfır atık ülkemizde hak ettiği değeri almaktadır. Yeşilyurt’ta bu alanda çok güzel ilerlemeler kat etmiştir. Malatya genelinde toplanan atıkların yüzde 95’inin Yeşilyurt’daki okullarda toplanmış olmasından memnuniyet duyduk. Bu güzel başarıda emeği geçen okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Atık Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren okulların müdürlerine teşekkür belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ödül törenin ardından programa katılan protokol üyeleri ve diğer davetlilere, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerini gezdirip, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

MALATYA

18 Ekim 2019 Cuma

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