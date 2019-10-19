50 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan Asım Külah, tarihe, antikaya, musikiye ve hat sanatına olan merak nedeniyle iki evini de müzeye dönüştürdü.

Arapgir ilçesinde esnaflık yapan 67 yaşındaki Asım Külah, 20'li yaşlarda başlayan tarih, antika ve musiki merakı sonrasında iki evini de müze evine çevirdi. Her gün yüzlerce insanın ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdiği ilçe merkezinde bulunan müze evlerinde her türlü geleneksel eşyaya, kervan çanlarına, Osmanlı dönemine ait mühürlere, kolonya doldurma şişelerine, eski radyolara, dikiş makinelerine, bakır tepsilere, kalburlara, gümüş mutfak takımları gibi eşyalara rastlamak mümkün.

Müze evlerinde bulunan eşyaların tamamının Arapgir halkına ait olduğunu belirten Asım Külah, “Arapgir'in merkez ve mahallelerinden 50 yıldır topladığım eşyalar burada hobi olarak sergiledim. Günlük hayatımızı burada yaşıyoruz" diye konuştu

MALATYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

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