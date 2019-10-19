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Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Hekimhan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.
Atatürk Meydanında yapılan kutlamada Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Turan Şahin Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Aksütlü Mahalle Muhtarı Yusuf Şatır yaptı. Şatır "Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz" dedi. Törene, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.
Muhtarlara Belediye Başkanı Turan Karadağ tarafından belediye binasında kokteyl verildi.

MALATYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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