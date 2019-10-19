19 Ekim Muhtarlar Günü Darende’de kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Malatya’nın Darende ilçesinde de kutlandı.

İlçe Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ile başlayan program İstiklal Marşının okunması ve Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, "Seçimle göreve gelen muhtarların anılacak bir günü yokken, Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın 19 Ekim gününü muhtarlar günü olarak belirlemesinden dolayı kendisine minnettarız” dedi.

Muhtarların fedekarca görev yaptığına dikkat çeken Çelik, vatandaş ile devlet arasında köprü olduklarını belirterek, mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti.

Hükümet konağı önünde yapılan törenden sonra belediye tesislerine geçen muhtarlara burada ikramlar ile toplantı yapıldı.

MALATYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:52

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.