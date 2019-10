19 Aralık Muhtarlar Günü Battalgazi Belediyesi muhtarlar gününü kutladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde muhtarlar için düzenlenen programa Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Başkan yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren ve sözlerine ‘Muhtarlar Günü’nü kutlayarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinin imar sorununa çok kısa süre içinde eğildiklerinin altını çizdi. Başkan Güder, “ Belki bir güne sığmayacak olan muhtarlar günümüzü bir araya gelip kutlayalım istedik. Belediyeler ile halk arasında bir köprü görevini gören muhtarlarımız hiç kuşkusuz ki doğrudan demokrasinin gerçek temsilcisidir. Malatya’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için muhtarlarımızla koordineli çalışmaya ve yaşanan sorunlara birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Özellikle seçimlerde birçok muhtarımız çevre yolu altı diye tabir edilen bölgelerimizde imarla ilgili sıkıntılar dile getirmişti. Bu sıkıntıların acilen çözülmesi gerekiyordu. Geldiğimiz günden itibaren hemen çalışmalara başlayarak 6 ay gibi kısa bir süre içinde Battalgazi olarak imar planı çalışmalarımızı tamamladık. Ardından bu çalışmalarımızı Büyükşehir Meclisine gönderdik. 1/5.000 ölçekli imar vaziyet planı üzerinde ise sona gelindi. Çalışmalar Büyükşehir Meclisinde onaylandı ve askıya çıkarıldı. Sonuç inşallah önümüzdeki hafta içinde bize gönderilecek. Bizde çevre yolunun altındaki yerleri ve Bulgurlu’yu kapsayan takriben 10 bin dönüm, Hanımınçiftliği bölgesinde 10 bin dönüm olmak üzere, 500 hektarda stadın olduğu yerde imar planını inşallah sonuçlandırıp çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Müjdeler de veren Güder, “Biz hiçbir zaman projelerimizde gençlerimizi, yavrularımızı unutmadık. Gençlerimiz bizim başımızın tacıdır. Özellikle Hanımınçiftliği Belediyesinin bulunmuş olduğu binayı Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezine çevirmek için Bakanımız ve Vekillerimizle yaptığımız istişarelerde oranın dönüşümünü sağladık. Şuan oranın kaynağı hazır. İnşallah önümüzdeki hafta başında Ankara’ya gidip Spor Toto Teşkilatı ile imzalarımızı atacağız. Orada özellikle evlatlarımızın ve yaşlılarımızın uğrayacağı mekan olacak. Herkesin gelebileceği, kitap ve gazete okuyabileceği ve güzel zaman geçireceği bir mekan haline dönüştüreceğiz. Yine sayın Bakanımız ve vekillerimizin katkılarıyla Çöşnük’te Kredi Yurtlar Kurumu’nun bir alanı vardı. Burası ikinci Ordumuz Karargahının karşısında bulunuyor. Orası ile ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde oraya bir spor kompleksi oluşturacağız. Fiziki mekanlarla birlikte yüzme havuzu, basket ve voleybol sahası ve futbol oynanabilecek alanlar oluşturulacak. Bu projemizi de en yakın zamanda gerçekleştirmek için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz" dedi.

İspendere İçmelerine ziyaretçi sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güder, daha sonra özetle şunları söyledi:

"İspendere içmelerini ayda 30 bin insanımızın ziyaret ettiğini gördük. Bu Malatya’mız için çok önemli bir gelişme. Elimizde bulunan doğal zenginliği insanlığın istifadesine sunulması anlamında güzel bir hizmet yapılmıştır. Eksikliklerimiz var ancak onları da bir an ince tamamlamak için çalışmalarımız sürüyor. Köprüden güneye doğru olan bölgede ıslah edilmemiş bir alan var. Oranın ihalesini de bitirdik. Orada kaybolan sularımız vardı. Onları da askıya alarak çözdük. Bundan sonraki hedefimiz de çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından İspendere’ye aylık 100 bin ziyaretçi çekmektir. Çevre yolunun altını ıslah edebilmeniz için Derme Deresini ıslah etmemiz gerekiyordu. Gerek Bakanımız gerekse vekillerimizin girişimiyle DSİ Genel Müdürüyle yakın zamanda görüşüldü. Derme Deresinin ıslahı için, ilk etapta bin metrelik kısmının ıslahı için birkaç içinde ihalesini yapmayı hedefliyoruz. O dere kanal olarak ıslah edildiğinde biz belediye olarak oraya müdahale edeceğiz. Bazı yerlere müdahalemiz olacaktır. Hedefimiz Çınar Park düzeyinde bir mekan oluşturmaktır."

AK Parti Teşkilatı olarak Battalgazi ilçesinde görev yapan muhtarlardan memnun olduklarını ifade eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Teşkilat olarak bizler 102 muhtarımızdan memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. Mahallelerimizde oluşan sıkıntılar konusunda bizlere her zaman yardımcı olmuşlardır. Bizlerde Ak Parti Battalgazi teşkilatı olarak Türkiye’de olduğu gibi Battalgazi’mizde ve Malatya’mızda muhtarlarımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu. Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Geçen yıldan buyana yaklaşık yüzde 35 gibi bir değişim oldu. Bazı muhtarlarımız için belki bu ilk oldu ama geleneksel hale dönüştü” ifadelerine yer verdi.

Muhtarların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Muhtarlar mahalle ve köylerindeki yaşayan vatandaşların düğününden cenazesine kadar her şeyi ile ilgilenen kişilerdir. Bu anlamda muhtarlarımızın görevlerinin çok ulvi görevler arasında olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Öncelikle bizleri burada bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlarımız gerçekten hizmet ehli insanlardır. Gönül insanlarıdır muhtarlarımız. Bu noktada ortaya koyduğunuz çaba gayret ve zorluklar karşısında nasıl çalıştığınızı hepimiz yakından biliyoruz. Onun için her daim muhtarlarımızın yanınızdayız" diye konuştu.

