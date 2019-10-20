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'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı

DHA

JAPONYA'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da da üretilmeye başlandı.

JAPONYA'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da da üretilmeye başlandı.
Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya'da başlandı. Malatya'da ekmek imalatı yapan bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmeği vatandaşlar almaya başladı. Japonya'da vücut onarımına katkı sunduğu için zorunlu olarak üretilen mor ekmeği Türkiye'de ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz, Malatyalı Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür etti.
Beyaz ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu ve mor ekmeğin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Bahadır Yılmaz şunları dedi:
"Bu büyük sorumluluğu bize verdiği için şirketim, çalışanlarım ve Malatyalılar adına Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, artık tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır. Biz mor ekmeği ürettik, öncelikle kendimiz tükettik, faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik, onlardan da olumlu tepkiler gördük ve piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada mor ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şu an için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık. Malatyalılar ürünlerimizi firmamız şubelerinden rahatlıkla alabilirler. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya'da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir. Mormiksin faydaları; şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kolbacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır. Malatyamıza hayırlı olsun, şifa olsun" dedi.

MALATYA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:07
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