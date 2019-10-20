Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3’ncü kitabını imzaladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üçüncü kitabı “Doğadan Hayat var” için Ankara Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Yaşamdan Sağlık İksirleri” ve “Yaşamın Biyokimyasal Sırları” adlı yayınlanmış iki kitabını ardından TİMAŞ tarafından yayınlanan üçüncü eseri olan "Doğada Hayat Var" adlı kitabı için Ankara Kitap Fuarında imza gününe katıldı. ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayan Ankara Kitap Fuarında TİMAŞ Standında okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada kitaplarını imzalayıp sohbet etti. İmza gününde Prof. Dr. Karabulut, misafirlerine Malatya Kayısısı ikram etti. İmza gününe Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli’de katılarak, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a destek verdi. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Doğada Hayat Var” isimli kitabında, beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden kansere, vitaminlerden minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizma için faydalı yiyecekleri anlatıyor.

MALATYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.