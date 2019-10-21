Muhtarlar yemekte bir araya geldi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde muhtarlar yemekli toplantıda bir araya geldi.

İlçe kültür kompleksinde düzenlenen programda ilk konuşmayı Arguvan muhtarlar dernek başkanı Ekrem Aslan yaptı. Aslan, seçilmiş özgür anlamına gelen muhtarlık mesleğinin önemini anlattı

Başkan Aslan, “ Muhtarlarımız bulundukları köy ve mahallede devlet kurumlarını dolaysıyla devleti temsil etmektedir. Halkla devlet arasında adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Ancak muhtarlar bulundukları toplumun kanaat önderi olarak kamu yönetim anlayışının en temel dinamiklerinden bir olan katılımcılığın sağlanmasında öncülük etmektedir” ifadelerini kullandı.

Arguvan belediye başkan vekili Mustafa Zengin ise, “Vatandaşımız sizleri en yakınındaki devlet temsilcisi olarak görüyor. Belediye olarak imkanlar ve kaynaklar ölçüsünde muhtarlardan gelen talepleri karşılamaya gayret gösteriyoruz. Arguvan Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve yakınınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin de, “Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan muhtarlık mesleği önemlidir. Vatandaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, bir yandan da devlet ile millet arasında köprü görevi yapıyor” şeklinde konuştu.

MALATYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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