Okul müdürlerine uyuşturucu ile mücadele anlatıldı

Malatya’da okul müdürlerine verilen seminerde uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgiler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 2’inci 100 günlük eylem planı kapsamında bağımlılık yapıcı maddelere karşı mücadele eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde görevli 248 ilk ve lise okul müdürüne seminer verildi.

Abdullah Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen eğitim seminerinde Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Kısım Amiri Mehmet Serdar Çağırkan tarafından katılımcılara uyuşturucu ile mücadele de kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Şuana kadar Malatya genelinde çeşitli kamu kurumlarında görev yapan bin 750 kamu personeline de aynı şekilde eğitim verildiği belirtildi.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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