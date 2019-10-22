Malatya‘da ‘Uluslararası Koruma Çalıştayı’ düzenlendi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Gaziantep Ofisi (UNHCR) ile Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Uluslararası Koruma Çalıştayı’ düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, UNHCR Gaziantep Ofisi Yardımcı Mülteci Koruma Müdürü Betül Rıfaioğlu, Battalgazi Sosyal Hizmet Müdiresi Mehtap Göldağ ve çok sayıda meslek elemanı katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut gerçekleştirdi. İl Müdürü Bulut konuşmasında Malatya’da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bulut, Malatya'da son bir buçuk yılda 6 bin 216 mülteci ile görüşme yaptıklarını belirterek mültecilerin sorunları ile alakalı farklı kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını belirtti. Bulut, “ İl Müdürlüğü olarak son bir buçuk yılda 284 Yabancı uyruklu öğrencimizin Türkçe dil beceri düzeylerinin arttırılması için il müdürlüğümüzde hafta içi ve hafta sonu kurslar düzenledik. İlimizde yaşayan mülteci ve yabancı uyruklu vatandaşlarımız için Çalışma Yaşamı, Kadına Yönelik Şiddet, Kamusal Alanda Yaşam Hak ve Yükümlülüklerimiz, Kültürel Farklılıklarla Uyum İçerisinde Yaşama Becerisi, Yaşadığımız İlde Yaşamı Kolaylaştırıcı Bilgiler konu başlıkları altında eğitim ve danışmanlık birimimiz tarafından eğitimler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra mülteci ve yabancı uyruklu çocuklarımızın sosyal uyuma adapte olabilmesi için son bir yılda 37 etkinlik gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

2 gün sürecek çalıştayda insan ticareti mağdurları için koruma mekanizmaları, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kişilere ilişkin mevzuat, uluslararası mülteci hukukunun temel ilkeleri, özel ihtiyaç sahipleri ile görüşme teknikleri, mülteci çocuklarının korunması ve mülteci kadınların korunması’ konularında ilgili sunumlar yapılacak.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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