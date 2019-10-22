Oda Başkanı Ali Özgül, gayri menkul alacakları korsan emlakçılara karşı uyardı

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, gayri menkul alacakları korsan emlakçılara karşı uyararak, “Ev hayalinizi korsan emlakçılara kaptırmayın” dedi.

Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, emlak sektörüyle ilgili yaptığı açıklamada, gayrimenkul yatırımcılarını uyararak, korsan emlakçılarla iş yapmamalarını önerdi. Özgül, “ Ev, iş yeri, bahçe almak isteyen veya kiralamak isteyen vatandaşlarımız mutlaka diploması olan emlakçıları tercih etsinler.” ifadelerini kullandı. Özgül, “Odamıza, kayıtlı 265 üyemiz var. Üyelerimizin diploması var. Bizim üyelerimiz tecrübelidir” şeklinde konuştu.

Kanunlardaki boşluklardan faydalan birçok kişinin bu işi yapmakta olduğunu, bunlara çantacı emlakçı dediklerini ifade eden Başkan Özgül, “Diploması olmayan, maliye kayıtları olmayan kişiler, çantacı Emlakçılar Malatya’mızda faaliyet göstermektedirler. Vatandaşlarımız mağdur oluyor. Ev alacak kişilere sesleniyorum. Ev hayalinizi korsan emlakçılara kaptırmayın. Hayaliniz ve paranız gitmesin. Vatandaşlar, gayrimenkul satın almadan önce emlakçılar odasının web sitesine girsinler. İncelesinler iletişim numarasından bize ulaşabilirler. Alışveriş yapacakları emlakçının odaya kayıtlı olup olmadığını sorsunlar. Odamıza kayıtlı olan emlakçılarımıza tamamından sorumluyuz. Odamıza kayıtlı olan 265 üyemiz şimdiye kadar hiçbir olumsuzluk ve vatandaşımız mağdur olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“ Korsan Emlakçılar vatandaşlarımızın hayalini çalıyor ve mağdur ediyorlar” diyen Emlakçılar Oda Başkanı Ali Özgül, “Gayri menkul almak isteyen vatandaşlarımız emlakçı olduğunu söyleyen kişinin kartını sorsun. Biz Emlakçılar Odasına kayıtlı 265 üyemize emlakçı olduğunu gösteren kart verdik. Vergi numarası diploması var mı buna dikkat etsinler. İş yerine gidiyorlarsa, vergi levhasına baksınlar. İşi kayıtlı mı, kayıtsız mı yapıyor onu araştırsınlar, ona göre hareket etsinler Emlakçılara güvenmesinler mağdur olmasınlar. Korsan olan kişiler sizi mağdur etmesin. Hayallerinizi çalmasınlar. Kayıtlı olarak iş yapan emlakçılara güvenmesinler, mağdur olmasınlar” şeklinde konuştu.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:48

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.