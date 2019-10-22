Şehit Aileleri yararına kermes düzenlendi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde, geliri şehit alilerine bağışlanmak üzere kermes programı düzenledi.

Mehter takımı gösterisi ile başlayan kermesin açılışına EğitimBirSen 1 Nolu Şube ve MemurSen Başkanı Hüseyin Söylemez, Okul Müdürü Bülent Çetinkaya ile öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

EğitimBirSen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, açılışta yaptığı konuşmada “Kermesimizin kahraman Mehmetçiğimize ve ordumuza destek amaçlı olması ayrı bir önem taşımaktadır. Allah ordumuza hayırlı zaferler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi. Bir hafta sürecek olan kermeste elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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