Arapgir’de Kore gazisi vefat etti Askeri törenle toprağa verildi

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Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Şerif Adnan Gürer, düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden Kore Gazisi 4 çocuk babası 90 yaşındaki Şerif Adnan Gürer, Arapgir Hacı Osmanağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Arapgir Tekke Mezarlığına defin edildi.

Cenaze törenine Arapgir Kaymakam vekili olan Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arapgir ilçe jandarma ve ilçe emniyet personeli ile gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Şahin, gazinin ailesine taziyelerini ileterek, "Kahraman gazimiz Şerif Adnan Gürer’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine ve Arapgir halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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