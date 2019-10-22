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Pütürge’de tasarım beceri atölyesi törenle açıldı

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde tasarım beceri atölyesi törenle açıldı.

Pütürge’de tasarım beceri atölyesi törenle açıldı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde tasarım beceri atölyesi törenle açıldı.
Tüm temel eğitim kurumlarında öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım Beceri Atölyelerinin bu öneminden ötürü Tasarım Beceri, Matematik ve Müzik Atölyeleri Pütürge Tepehan İlk ve Ortaokulu bünyesinde açıldı.
Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri edinmelerine yönelik açılan atölye, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Açılışa, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Recep Aydın, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflediği 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Pütürge’deki ilk atölyeyi hizmete almanın heyecanını yaşıyoruz. Atölyenin öğrencilere büyük katkıları olacağını, başarının yanı sıra öğrencilere farklı düşünme becerileri katacağına inanıyoruz" İfadelerini kullandı.
Sosyal, sanatsal ve sportif anlamda donanım kazanan öğrencilerin, geleceğe daha çok umutla bakacağını ve ülkemizin uluslararası arenada istenilen seviyeye yükseleceğini ifade eden Aydın, eğitimin önemini de anlattı.

MALATYA

22 Ekim 2019 Salı

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