Malatyalı öğrenci Robotik yarışmasında dünya 5’incisi oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul düzenlenen SteamCup Turkey adlı robotik yarışmasında birincilik elde eden Özel Malatya Final Anadolu Lisesi AXIS LAB Ekibi, Güney Kore’de düzenlenecek olan uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

27 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen SteamCup Turkey yarışmasına, Türkiye’nin dört bir yanından birçok kamu ve özel öğretim kurumlarından öğrenciler katılmış, Özel Malatya Final Anadolu Lisesi AXIS LAB Ekibi adına yarışmaya katılan ekip lideri Mazhar Erdem Özdemir ise hazırladığı kolaboratif robot çalışması ile Türkiye birinciliği elde etmişti.

Bu etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanında ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalarda birincilik elde eden projeler, Güney Kore’nin Başkenti Seul’de düzenlenen SteamCup Uluslararası Robotik Yarışması’nda bir araya geldiler. Final Anadolu Lisesi Maker Takımı Axıs Lab, “Open Embedded Contest” kategorisinde Türkiye, Güney Kore, Tayland ve Japonya ülkelerinden 19 Takımla yarıştı. Bu yarışta Final Okulu Maker Takım Lideri M. Erdem Özdemir Dünya 5.’si oldu.

Yarışmadan dereceyle dönen Maker Ekibi ise Malatya’da öğrencilere yarışma aşamalarının sunumunu yaptı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen sunuma, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Final Okulları kurucusu Hasan Doğan, okul idarecileri ve öğretmenleri de katıldı.

Burada ilk olarak söz alan Okul Müdürü Cebrail Kılınç, 20182019 eğitim öğretim yılındaki sportif ve bilimsel alanda kazanılmış başarıları paylaştı. Kılınç, dünya 5.’si olan ekibi kutlayarak sonraki eğitim dönemlerinde de başarılarının artarak devam etmesi içim azimle çalışacaklarını ifade etti.

Daha sonra söz alan okul kurucusu Hasan Doğan ise bütün öğrencilerinin yeteneklerine göre desteklendiğini belirterek ‘Hem yaşam hem sınav başarısı’ sloganıyla her alanda başarılı olmak için özveriyle çalışacaklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’da bu başarının Malatya’da Yeşilyurt ilçesinden bir okuldan çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek bu denli güzel başarıların devamlılığının önemini vurguladı.

Son olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ise başarının mimarı öğretmenlere ve bu başarıyı destekleyen okul yönetimine teşekkür etti. Nogay, Maker ekibi takım lideri Erdem Özdemir’e plaketini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Başta Kore, ABD, Rusya, İran ve Malezya olmak üzere dünyanın birçok noktasında her yıl gerçekleştirilen SteamCup, robotikle ilgili seçkin çalışmaların yarıştırıldığı, robotiğe ilgi duyan her yaştan bireyin bir araya geldiği uluslararası bilimsel bir etkinlik niteliğinde.

