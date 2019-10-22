Malatya'da 254 adet tarihi sikke ve kaçak içki ele geçirildi

Malatya’da 254 adet tarihi sikke ile kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 254 adet sikke, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 24,25 litre kaçak rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2683 Sayılı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

MALATYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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