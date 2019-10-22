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Malatya'da Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

Malatya'da Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.
Nikah Sarayında düzenlenen programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Şirket Genel Müdürleri, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.
Gönültaş: Muhtar, demokrasinin temel taşıdır
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen muhtarlar günü dolayısıyla bir konuşma gerçekleştiren Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Muhtar sözüne muteber edilen kişidir. Muhtar köyünün, mahallesinin kanaat önderidir. Muhtar, devletin kulağı, milletin dilidir. Devlette aldığını millete aktaran, milletin sorunlarını devlete anlatan kişidir. Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Muhtar olmak için tek şey gerekiyor. Milletin gönlüne girmesi gerekiyor. Muhtarlar gününüzü kutluyorum. Bu programı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere, ilimizin değerli idarecilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Ortaç: Muhtarlarımız gece gündüz 7/24 mesai yapmaktadırlar.
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, “Muhtarlar Gününü bize ve muhtarlara hediye eden başta ülkemizin Devlet Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza selam, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Muhtarlarımız gece gündüz 7/24 demeden mesai yapmaktadırlar. 15 Temmuz karanlık akşamında hepiniz meydanlardaydık. Muhtarlarımız her konuda devletin yanında çalışmaktadırlar. Barış Pınarı harekatında görev yapan Mehmetçiğimizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Vazife verildiği takdirde Malatya’mızdaki tüm muhtarlarımızda Barış Pınarı gibi yapılacak tüm operasyonda yer alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Gürkan: Muhtarlar Mahallelerinin aile reisi gibidir
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Tüm muhtarlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum ve kutluyorum. Daha nice muhtarlar gününü kutlamayı Allah bizlere tekrar nasip eylesin. Silahlı Kuvvetlerimizin güneyimizde Suriye’de terör hareketine yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatının da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta milletimize, Suriye halkına ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” dedi.
Muhtarların demokrasinin başladığı yerin adı olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Demokrasi nehirse, muhtarlar o kaynakları besleyen kişilerdir. Muhtarlarımız sadece kendi isimleri ile seçiliyorlar. Muhtarlar güvenilir kişi olarak seçilmişlerdir. Muhtarlar bizim için önemlidirler. Muhtar bulunduğu mahallenin, evin aile reisidir, sahibidir, babasıdır, kardeşidir. Muhtarlarımızın sorumluluğu ve yükümlülüğü büyüktür. Cumhurbaşkanımız, muhtarlara verdiği önemi gösterme noktasında muhtarlarımızın sosyal ve mali haklar açısında büyük birleştirme getirmiştir. Muhtarlar Gününü hediye ettiği gibi, 40 bin muhtarın hepsini Külliye de periyodik olarak ağırlayarak, muhtarlar ve muhtarlık müessesine verdiği önemi tüm Türkiye kamuoyuna ifade etmiştir.” dedi
“Bütün muhtarlarımızı dinliyoruz”
Bütün ilçelerde, bütün mahallelerde periyodik aralıklarla toplantılar yaptıklarını ifade eden Gürkan, konuşmasını özetle şöyle tamamladı: “Muhtarlarımızın isteklerini ve sorunlarını dinliyoruz. Bütün muhtarlarımız ile istisnasız konuşuyoruz. 2 ilçemiz kaldı. Pütürge ve Darende ilçelerimiz. En kısa zamanda ziyaret edeceğiz. Gittiğimiz ilçelerde, İlçe Belediye Başkanlarımızı, Kaymakamlarımızı, kanaat önderlerini, hangi siyasi parti varsa davet ediyoruz. Bizim bulunduğumuz yerde insan ayrımı yapan insanlıktan uzaktır anlayışını biz ifade etmişiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı severiz. Yaratandan ötürü diyoruz. Bu ilkelerle gittiğimiz her yere insan ayrımı yapmadan hizmetlerimizi götürüyoruz.
2 sene içerisinde Malatya’nın bütün mahallelerinin hiç birinde asfaltsız yer kalmayacak. Ayrıca, yol ve altyapısız yer kalmayacağı ile ilgili tüm talimatları verdim. Bunlarla ilgili kaynaklarımız hazırlanmıştır. İlgili birimlere bilgisi verilmiştir. Günde 2 bin 500 ton asfalt üretiyoruz. 2 yıl içinde asfalt yapılmamış yer kalmayacak. Hizmeti sisteme elverişli noktaya getirmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımız ile hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. İleri ki dönemlerde daha da çalışacağız, konuşacağız.”
Vali Baruş: Muhtarlar mahalle halkını en iyi tanıyan kişilerdir
Malatya Valisi Aydın Baruş ise konuşmasında, “Bir ülkede yaşayan insanların mutlu olması için o ülkenin kalkınmış olması lazım, huzur ve güvenliğin sağlanmış olması lazım. Bunun içinde birlik ve beraberlik elzem en birinci husustur. Birlik ve beraberliği temin etmenin en temel iki yolu vardır. Bir o ülkede devlet güçlü olacak ikincisi o ülkenin demokrasisi güçlü olacak” ifadelerini kullandı.
“Devlet güçlü olacak derken devletin elinin uzandığı, her bir vatandaşının devletin varlığının hissetmesini sağlandığı bir güçten bahsediyorum. Yani en ücra köşede olan vatandaşımız bile devletin yanında olduğunu hissederse devlet o kadar güçlü demektir. Demokrasinin güçlü olması demek, halkın nabzının en ücra köşede tutulabilmesi ve derdinin dikkate alındığının vatandaş tarafından hissedilebilmesini kastediyorum. İşte muhtarlık müessesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Muhtarlarımız bir taraftan devletin en ücra köşedeki temsilcisi olarak devletin varlığının orada hissedilmesi, devletin kanunun nizamının orada uygulanması ve ihtiyaç duyduğunda vatandaşın her ihtiyacına koşan bir devlet anlayışının orada sergilenmesi açısından muhtarlarımızın değeri çok büyük. Muhtarlarımız bulunmuş olduğu mahallede devletin kurallarının uygulayıcısı, emniyet güçlerimizin yardımcısı ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan bir melektir. Çünkü o mahallenin halkını en iyi tanıyan sizsiniz. Seçimlerde aday olduğunuzda her hanede yaşayan insana gitmek zorundasınız, onun beklentilerine cevap vermek zorundasınız ki o sayede seçilebilesiniz” diyen Vali Baruş, daha sonra özetle şunları söyledi: “Artık halkımız muhtar olarak görmek istedikleri insanları seçerken çok titiz davranıyor ve oraya seçilmek isteyen diğer adaylar arasında çok yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu bizim için çok sevindirici bir olay, demokrasimiz için çok sevindirici bir olay. Bu demokrasi kültürünün ne kadar yerleştiğini ne kadar kurumsallaştığını gösteriyor. Muhtarlık müessesesinin ikinci önemi burada ortaya çıkıyor. Mahallerimizi ziyaret ediyoruz. Bu gün de üç mahallemizi ziyaret ettik üç mahalle muhtarımızla birlikte mahallelerimizin sorunlarını paylaştık ve bu sorunları paylaşırken şöyle bir anlayışımızda var. Belediyelerimizi ilgilendiren hususlar varsa onlarla da paylaşıyoruz. Onlarda meseleye derhal eğiliyorlar bunlara çözüm bulma yolunda gayret sarf ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşte yönetimin böyle olması gerekmektedir. Malatya’nın birlik ve beraberliğinin böyle olması lazımdır. Bizler yönetimde bulunan kişiler olarak birbirimizle ne kadar iyi işbirliği sergilersek, dayanışma halinde hareket edersek, muhtarlarımızla birlikte hareket edersek Malatya’daki insanları yüzünü çabuk zamanda güldürebiliriz onları mutlu kılabiliriz. Bu birlik ve beraberliğin Malatya’da sağlanmasında vermiş olduğunuz katkılardan dolayı tüm muhtarlarımıza bilhassa teşekkür etmek istiyorum.”
Vali Baruş’un konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara ve Protokol üyelerine Türk Bayrağı hediye edildi. Programa katılanların tamamı Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdiler.

MALATYA

22 Ekim 2019 Salı

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