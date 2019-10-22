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Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi kuruldu

İHA

Malatya'da Battalgazi Belediyesi, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi" adıyla bir kooperatif kurdu.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi kuruldu

Malatya’da Battalgazi Belediyesi, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi” adıyla bir kooperatif kurdu.
“Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi” adıyla kurulan kooperatifte, kadınlar PastacılıktanEl sanatları, Takı tasarımındanHediyelik eşyalar, Organik tarım ürünleri ekimindenEv aksesuarları tasarımı, Seracılık ve tarla bitkilerindenSabun ve mum tasarımları, Bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliğindenKozadan ipek üretimi, ipek dokumacılığı, Okul öncesi eğitimindenEngelli eğitimi ve bakımı gibi birçok alanda açılacak olan kurslardan yararlanabilecekler.
Onursal başkanlığını Yıldız Güder’in yapacağı kooperatif, tüm kadınlara hizmet verebilecek.
Battalgazi Belediyesi basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Kadın üyelerinin bireysel güçlerini toplumsal yarara dönüştürmelerini, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda maksimum fayda görmelerini sağlayacak olan Kadın Kooperatifi, Bölgede ve Malatya’da ilk olma özelliği de taşıyor” ifadeleri kullanıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, “Yönetimde bulunan arkadaşlarımız ile “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi”nin kuruluşunun tanıtımını yapmak için bir araya geldik. Dünyanın her yerinde kadınlar, yüz yılı aşkın süredir eşit yurttaşlık hakkı mücadelesi veriyorlar. Siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak eşit statüye kavuşana kadar da bu mücadeleye devam edecekler. “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi” de bu evrensel mücadelenin bir parçası olmaya aday bir kooperatiftir. Kooperatifimiz, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik menfaatlerini gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile istihdam ve eğitim ortamı hazırlayarak karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle kurulan bir işletme şeklinde olacaktır. Kooperatifimizi kurma amacımız, iş sahibi olmayan kadınlarımıza işgücü ortamı sağlamak ve çalışmalarımıza bölgemizde yaşayan tüm kadınlarımızı katabilmektir. Kadınlarımızın kooperatifimiz çatısı altında katma değerli ürün ve hizmet üretmelerini sağlamak, ürün ve hizmetlerini daha karlı ve kolay bir şekilde pazarlamaları için etkin bir satış ve pazarlama ağı kurmak, ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel alanlarda birçok konuda danışmanlık ve eğitim desteği almalarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Önceliğimiz kadınlarımızın pazara sunacağı ürün ve hizmetin kalitesini artırmaktır. Bu öncelik doğrultusunda alanında yetenekli eğitmenlerden ve danışmanlardan destek almak ilk hedeflerimiz arasındadır. Eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyelerimiz yetenekleri doğrultusunda yeni üye arkadaşlarını yetiştirmek üzere yapılanacaktır” dedi.
İnsanların hayattaki hedeflerinin büyük olması gerektiğinin altını çizen Başkan Güder, “Hedeflerinizin büyük olması lazım. Zamanla ulusal ve uluslararası platformlarda da pazar payı oluşturmayı ve markalaşmayı hedefleyen kooperatifimiz, üyelerinin ekonomik olarak memnun kalacakları sabit bir gelire kavuşmalarını ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı ümit etmektedir. Kadın üyelerinin bireysel güçlerini toplumsal yarara dönüştürmelerini, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda maksimum fayda görmelerini, bölgemizin ve şehrimizin vizyonuna katkı sağlamalarını kendine amaç edinen “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi” üretken kadınlarımızın toplumda daha aktif ve daha güçlü olabilmeleri için birçok alanda faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Kadınlarımıza ve kendisine katkı sağlamak isteyenleri kendi bünyenize katmalısınız. Biz anneyi yetiştirebilirsek aileyi kurtarmış oluruz. Hangi değeri katarsak nasıl başarılı oluruz şeklinde bir fikir alışverişinde bulunmanız lazım. Sık sık mahallelerde bayanlarla oturup, neler yapılabilir çalışmasını ortaya koymanız lazım” şeklinde konuştu.

MALATYA

22 Ekim 2019 Salı

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