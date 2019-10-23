Malatya - Elazığ yolunda sis engeli

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Malatya’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Malatya Elazığ yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Malatya Elazığ karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MALATYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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