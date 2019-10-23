Malatya’da bin litre kaçak rakı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak, sahte alkol ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Hekimhan ilçesinde 2 şahsın, evlerinde kaçak rakı imal ederek ticaretini yaptıkları bilgisi elde edildi. İl Jandarma Komutanlığınca 2 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu bin litre Kaçak rakı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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