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Sergen Yalçın: Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz

DHA

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SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, "Pozisyonumuz kötü değil. Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz. Çok puan farkı yok. Bir rehavet herkesi ligde çok büyük bir sıkıntıya düşürebilir" dedi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 9'uncu haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftalık bölümde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet alarak 13 puan toplayan ve puan tablosunda beşinci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 27 Ekim Pazar günü 14.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Süper Ligin 8'inci haftasının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen sarı-kırmızılılarda, teknik heyet ve futbolcular izne ayrılmıştı. Takımın teknik patronu Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Teenage Lingani Hadebe, Adis Jahovic, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, İssam Chebake, Guilherme Costa Marques ve Sakıb Aytaç'a ekstradan bir gün daha izin verdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan defans oyuncusu Yiğithan Güveli takımla birlikte çalışmalara katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra bir kaç dakika serbest çalışma gerçekleştirdi. İdman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından tamamlandı.
SERGEN YALCIN: "MİLLİ TAKIM ARASI ÖNCESİNDE ZORLU 4 MAÇIMIZ VAR"
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, milli takım arası öncesi ligde zorlu bir 4 maçlık periyoda girdiklerini, önlerindeki 4 haftalık süreçte 3 deplasman, 1'de iç saha maçı oynayacaklarını kaydederek, "Biraz daha kendimizi rahat hissetmek ve üst bölgeye yakın olmak için bu 4 haftadan mutlaka bir şeyler çıkarmamız gerekiyordu" diye konuştu.
"ÇOK ZOR BİR DEPLASMANDA 3 PUAN ALMAYI BAŞARDIK"
İttifak Holding Konyaspor ile enteresan bir maç oynadıklarını ifade eden Yalçın, rakibin erken 10 kişi kalmasının oyunun dengesini değiştirdiğini belirtti. Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Futbolda bu tür sonuçlar oluyor. Neticesinde bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Çok zor bir deplasmanda bunu başardık. O nedenle bizim için iyi bir hafta oldu. Mutluyuz" şeklinde konuştu.
"LİGİN BİTİMİNE DAHA ÇOK VAR"
İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanla birlikte önlerine daha pozitif baktıklarını anlatan Yalçın, "Ligin bitimine daha çok var. Şuan için erken. Daha 8 hafta oynandı, ligin ilk çeyreği bile bitmedi. O yüzden daha bazı şeylere ümitlenmek için erken. Çok kolay değil ama biz Malatyaspor olarak ilk 8 haftalık periyoda iyi başladığımızı düşünüyoruz. Çok iyi olmasa da kötü değil. Şuanda kendimizi 1-2 puan geride olarak düşünüyoruz. 1-2 puan daha yukarıda olabilirdik" diye konuştu. 
"ZORLU BİR LİGİMİZ VAR"
Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de maç kazanmanın zor olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçeride dışarıda kim kimle oynarsa oynasın müsabakayı kazanmak gerçekten çok zor. Çünkü maçlar çok mücadele halinde geçiyor. Herkes çok koşup, mücadele ediyor. Herkes sahada bir savaş veriyor ve puan almak istiyor. Çünkü çok zorlu bir ligimiz var. Takımların aldıkları puanlarda ligimizin zor olduğunu gösteriyor. Kimse kimseyi kolay kolay yenemiyor. O yüzden biz Malatyaspor camiası olarak her meçe iyi hazırlanıyoruz ve konsantre oluyoruz. Hafta içlerini çok iyi değerlendiriyoruz."
SAKATLARIN DURUMU
Sakatlıkları bulunan futbolcuların takıma dönmeye başladıklarını kaydeden Yalçın, "Gökhan Töre 6 haftadır yoktu. O geçen hafta başladı. Bifouma 3 haftadır yoktu, o da takımla beraber başladı. Mina yoktu, takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Bu oyuncularımızda tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde fizik güç olarak istediğimiz seviyeye gelecekler. Tabii şuanda biraz eksikleri var. O nedenle Konyaspor maçında oynayan oyuncular dinlenirken, biz oynamayan oyuncularla çalışıyoruz. İzin vermiyoruz, çalışıyoruz çünkü bu antrenmanlara ihtiyacı olan futbolcular var. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 
"BİR REHAVET HERKESİ LİGDE ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTIYA DÜŞÜREBİLİR"
Yalçın, bir gazetecinin 'Ligin gidişatına bakıldığında kafanızda tasarladığınız gibi gidiyor mu?' sorusuna, "Pozisyonumuz kötü değil. Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz. Çok puan farkı yok, 13, 14, 16, 12, 11, 9, 8. Bir rehavet herkesi ligde çok büyük bir sıkıntıya düşürebilir. O yüzden biz çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızı hiçbir zaman rahat bırakmıyoruz. Oynayacağımız maçlara konsantre etmeye çalışıyoruz. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız müsabakaları kazanmak istiyoruz. İyi oynayarak, koşarak, mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncularımızı da bu konsantrede müsabakalara hazırlıyoruz. Son oynadığımız maç bizi daha da lige motive etti" cevabını verdi. 
"İŞLER ÇOK İYİ GİTMİYOR GİBİ GÖRÜNSE DE BEN KAYSERİSPOR'UN KADROSUNUN ÇOK ZAYIF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Ligin 9.haftasında sahalarında İstikbal Mobilya Kayserispor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: "Kayserispor'un galibiyeti yok, 4 puanları var. Orada da işler çok iyi gitmiyor gibi görünse de ben Kayserispor'un kadrosunun çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Güçlü ve iyi bir kadroları var. Bazı şeyler oturmamış olabilir. Herkes ligde böyle sorunlar yaşayabiliyor. Biz bu haftaki müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve konsantre olacağız. Agresif ve ofansif oynayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir Malatyaspor'u taraftarlarımız görecek. Bütün Malatyaspor taraftarını da müsabakaya bekliyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Futbolcuların çalışması 
Sergen Yalçın'ın konuşması
İdman ortasında toplantı
Genel ve detay görüntüler

MALATYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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