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Malatya'da 1 kilo 200 gram esrar yakalandı

İHA

Malatya'da jandarma ekipleri bir evde narkotik köpekle yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da 1 kilo 200 gram esrar yakalandı

Malatya’da jandarma ekipleri bir evde narkotik köpekle yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisinin ardından harekete geçti. Alınan arama kararının ardından ekipler, 1 şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 1 Adet Kuru Sıkı Tabanca ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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