Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "ÖTV’siz engelli araç alımından tüm gazilerimiz yararlanmalıdır” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyüm Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda yaptığı konuşmada, gazilerin mevcut sorunlarının çözümü konusunda herkesin duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirterek, “ÖTV’siz Engelli araç alımında engellilik oranına bakılmaksızın tüm harp ve vazife malüllerinin faydalanması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, “Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareket etmesi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk alması kaçınılmaz bir zarurettir. ÖTV’siz Engelli Araç alımından ortopedik engelli olan malul gazilerimiz ile Engellilik Oranı yüzde 90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmektedir. Ancak bu durum gazilerimiz arasında haksızlığa sebep olmaktadır. Şehit ailelerimize sağlanan ÖTV muafiyeti hakkı, yapılacak düzenlenme ile pozitif ayrımcılık kapsamında malul gazilerimize de tanınmalı, engellilik oranına bakılmaksızın tüm harp ve vazife malullerine araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

MALATYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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