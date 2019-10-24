Yeşilyurt Belediyespor Divan Kurulu olağan toplantısını yaptı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Divan Kurulu Olağan Toplantısını yaptı.

Belediyenin Gedik Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz, yönetim kurulu ve kulüp divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son haftalarda takımın aldığı sonuçlardan dolayı kulüp başkanı Tahsin yılmaz ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Çınar, kulübün istenilen sonuçları almaya başladığını belirterek, “Yeni yönetimimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Son haftalarda takımımız bize yakışan sonuçları almaya başladı. Ebetteki Bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz ise başkan Çınar’a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Daha sonra kulübün tüzüğü, ekonomik tablosu ve acilen ödenmesi gereken borçlarla ilgili toplantıya geçildi. Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Şavata, toplantıya katılanlara işleyiş ve tüzük ile ilgili bilgiler verdi.

MALATYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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