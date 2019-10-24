Yiğithan Güveli: “Sahamızda kolay kolay maç kaybedeceğimizi zannetmiyorum”

Yeni Malatyaspor’un genç savunma oyuncusu Yiğithan Güveli, “Kayserispor maçı zor geçecek bir müsabaka. Ben özellikle takımımızın bu sezon kendi sahasında kolay kolay maç kaybedeceğini zannetmiyorum. Kayserispor’u yenerek çıkışımıza devam etmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği ancak sakatlığından dolayı henüz hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğithan Güveli, forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan Güveli, şanssız bir sakatlık sürecini geride bıraktığını ve artık fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek, “Gerçekten çok şanssız bir süreç yaşadım. Tam iyileştim derken bir daha sakatlandım. Demek ki bunları yaşayacakmışız. Ama şükürler olsun ki artık kötü günleri geride bıraktım. Sakatlığım düzeldi ve artık tamamen hazırım. Hocam şans verirse sahada elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi.



“Kafa olarak ve fizik olarak hazırım”

Güveli, Malatyalılara olan borcunu ödemek istediğini de kaydederek, “Buraya büyük beklentilerle transfer oldum, ancak henüz takımıma hiçbir şey veremedim. Bu anlamda Malatya’ya borcum var. İlk amacım buraya borcumu ödemek. Ben söylediğim gibi kafa olarak ve fizik olarak hazırım. Tabi maç eksiğim de oynaya oynaya kapanacaktır. Ben çalışmalarıma en şekilde devam ediyorum. Şans her an bana da gelecek diye kendimi hazır tutuyorum” ifadelerini kullandı.



“Hedefim kendimi Türkiye’de ispatlayıp Avrupa’ya transfer olmak”

Yiğithan Güveli, Yeni Malatyaspor’daki hedeflerini de açıklayarak, şunları söyledi:

“Ben şu anda 21 yaşındayım ve genç sayılabilecek bir çağdayım. Hedefim kendimi Türkiye’de ispatlayıp Avrupa’ya transfer olmak. Zaten bunu başaran birçok arkadaşımız var. Onlar gibi ülkemi dışarıda başarıyla temsil etmek istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum.”



“Kayserispor maçı zor geçecek bir müsabaka”

Son olarak bu haftaki Kayserispor maçını değerlendiren Yiğithan, “Kayserispor maçı zor geçecek bir müsabaka. Ben özellikle takımımızın bu sezon kendi sahasında kolay kolay maç kaybedeceğini zannetmiyorum. Kayserispor’u yenerek çıkışımıza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

MALATYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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