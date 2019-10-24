AK Parti Arguvan’da istişare toplantısı yaptı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde AK Parti İlçe kadın kolları ve ilçe teşkilatının katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti siyasetinin ülkeye ve millete kazandırdığı yeniliklerden söz ederek, kadınların aktif siyasette daha çok yer alması gerektiğini bildirdi. Kadınların siyasette olduğu sürece, siyasetinin daha başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Oğuzhan, “Cumhurbaşkanımız da kadınlarımıza ayrı bir önem veriyor. Kadınlar, siyasete girebilme cesaretini gösterebilmeleri halinde, daha güçlü, öz güveni olan insan haline gelir. Hedefimiz kadınlarımızın tamamına ulaşabilmektir. Eğer onlar gelemiyorlarsa, bizler gideceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Arguvan İlçe Koordinatörü Muhammet Barış Yılmaz ise, siyasette vatandaşlarla iç içe olmanın önemine değinerek, “Vatandaşlarımızla iç içe olalım. Yaptığımız hizmetlerin takipçisi olmalıyız. AK Partiyi güçlü yapan halk ile iç içe olmasıdır. Vatandaşların dertlerini dinlemesi ve sorunlarını çözmesidir. Çalışmalarımızı bu şekilde yönlendirmeliyiz. Tüm üyelerimiz ile yüz yüze görüşmeliyiz. AK Parti olarak teşkilatımızın her biriminde görev alan ve partimize gönül veren arkadaşlarımıza fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin daha da büyümesi ve gelişmesi için görev almaktayız. Görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

MALATYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:45

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.