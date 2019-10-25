29 Ekim için son prova yapıldı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.yılı kutlamalarının son genel provası gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamalarının son genel provası 15 Temmuz Milli meydanı (Valilik önünde )gerçekleştirildi. Salı günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel prova için polis ekipleri sabah erken saatlerde Valilik önünde güvenlik önlemleri aldı.

Provada göze çarpan son eksiklikler belirlendi. Kutlamalar öncesi yapılan son provada askeri birlikler ve öğrenci gurupları askeri bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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