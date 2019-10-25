Yeni Malatyaspor taktik çalıştı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarıkırmızılılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığı süren Chaalali katılmadı. Tunuslu futbolcunun bu haftaki Kayserispor maçı dışında 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Sergen Yalçın, rakibin içinde bulunduğu duruma aldanmamaları, aksi halde sahadan hayal kırıklığıyla ayrılabilecekleri uyarısında bulundu.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi. Antrenmanda futbolcuların hırslı oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yeni Malatyaspor 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.