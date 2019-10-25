Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

İHA

Yeni Malatyaspor, milli takımdan sakat dönen Tunuslu futbolcusu Ghaylan Chaaleli'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

Yeni Malatyaspor, milli takımdan sakat dönen Tunuslu futbolcusu Ghaylan Chaaleli’nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Malatya ekibi Tunuslu futbolcu Chaaleli’nin kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan sporcumuz Gheylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgada kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında 1. derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 34 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı" ifadelerini kullanıldı.

MALATYA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü Malatya kayısısında 2 ayda 18 bin ton ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü Malatya ...
29 Ekim için son prova yapıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim için son prova yapıldı
Hekimhan’da tekstil fabrikası açılıyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da tekstil fabrikası açılıyor
Emlak omisyoncularıyla bir araya geldi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İstişareye önem veren yerel yönetimiz”
YEREL HABERLER Emlak omisyoncularıyla bir araya geldi Yeşilyurt ...
Altınkayısı Bulvarını Barguzu Caddesine bağlayacak yol bu yıl tamamlanacak
YEREL HABERLER Altınkayısı Bulvarını Barguzu Caddesine bağlayacak ...
Başkan Gürkan İnönü Bölge Parkında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan İnönü Bölge Parkında inceleme yaptı
Başkan Gürkan, gençlere hitap etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Yeniliklere açık olun"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, gençlere hitap etti Malatya ...
AK Parti Arguvan’da istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Arguvan’da istişare toplantısı yaptı
Yiğithan Güveli: Kayserispor maçını kazanacağız
YEREL HABERLER Yiğithan Güveli: Kayserispor maçını kazanacağız
Yiğithan Güveli: “Sahamızda kolay kolay maç kaybedeceğimizi zannetmiyorum”
YEREL HABERLER Yiğithan Güveli: “Sahamızda kolay kolay maç ...
Yeni Malatyaspor’da Gökhan ve Bifouma ilk 11 için mesaj
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Gökhan ve Bifouma ilk 11 için ...
Terör propagandasına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Terör propagandasına 1 tutuklama
Yeşilyurt Belediyespor Divan Kurulu olağan toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Divan Kurulu olağan ...
Yazıhan’da beyaz bayrak ve beslenme dostu belgeleri törenle verildi
YEREL HABERLER Yazıhan’da beyaz bayrak ve beslenme dostu belgeleri ...
Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapıldı Engelsiz Kütüphane kurulacak
YEREL HABERLER Engelsiz İnönü Projesi toplantısı yapıldı Engelsiz ...
Malatya’da yeni hastane 28 Ekim’de hizmette
YEREL HABERLER Malatya’da yeni hastane 28 Ekim’de hizmette
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu: “ÖTV’siz engelli araç alımından tüm gazilerimiz yararlanmalıdır”
YEREL HABERLER MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu: “ÖTV’siz ...
Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı
YEREL HABERLER Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı
“Bir Gülümseme Yeter Bize” projesi
YEREL HABERLER “Bir Gülümseme Yeter Bize” projesi
Sergen Yalçın: “İyi başladığımızı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “İyi başladığımızı düşünüyorum”
‘Temiz Okul, Temiz Çevre, Temiz Mahalle’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Temiz Okul, Temiz Çevre, Temiz Mahalle’ etkinliği ...
Malatya'da 1 kilo 200 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 kilo 200 gram esrar yakalandı
Sergen Yalçın: Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X