Yeşilyurt Belediyespor zorlu deplasmandan puan hedefliyor

Her 5 kişiden biri bunu yapıyor

TFF 3. Lig’in 10. haftasında deplasmanda İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvar ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor, zorlu karşılaşmadan 3 puan hedefliyor.

Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 3 maçtan 6 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncuyeşilliler, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Turuncu yeşillilerde bu maçta hedefin en az 1 puan olduğu belirtilirken, yönetimin ise galibiyete ekstra prim sözü verdiği öğrenildi.

Geçen hafta sahasında Modafen’i 40 yenerek puanını 6 yapan ve 1 basamak yükselen Malatya ekibinde, eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Halide Edip Adıvar müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yarın saat 13.00’te başlayacak Halide Edip Adıvar Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakasını Özgür Reha Alıcı yönetecek.

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.