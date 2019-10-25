Malatya’da STK’lardan Arıcı’ya siyah çelenkli tepki

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın ziyaret edeceği şube önüne siyah çelenk bırakan Malatyalı sivil toplu kuruluşları, Hakem Suat Arslanboğa’ya sahip çıkılmadığı için protesto ettiler.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve yönetimi Ekim ayı toplantısını gerçekleştirmek için Malatya’ya geldi. Arıcı ve yönetiminin ziyaret edeceği derneğin Malatya Şubesi önüne gelen 9 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ise buraya siyah çelenk bırakarak TFFGGD’nin Malatyalı halem Suat Arslanboğa’ya sahip çıkmamasını eleştirdi. TFFHGD’nin Arslanboğa ile ilgili adım atmamasını eleştiren STK temsilcileri adına konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Genel Sekreteri Ali Demir, Merkez Hakem Kurulu’nun önerisiyle TFF Yönetim Kurulu’nun almış olduğu Suat Arslanboğa’nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin fesih kararının Malatyalı STK’ları derinden üzdüğünü söyledi. MHK’nın bu kararı ile ofsayta düştüğünü dile getiren Demir, “Bu şaibeli cezadan sonra artık tüm hakemler, kulüplerin önünde açık hedef haline getirilmiştir. Daha önce kendi hakem arkadaşını dövdüğü TFF’nin raporlarında sabit olan hakemler hakkında bu yaptırımları uygulamayanların gücü, gariban görüldüğü için Anadolu’nun yiğit ve başarılı hakemi Malatyalı Suat Arslanboğa’ya mı yetmiştir? Malatyalı STK’lar olarak bir an önce tüm Malatyalıların, Suat Arslanboğa’ya ve onunla birlikte hedef alınan onurlu Malatya kimliğine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün Malatya’ya gelerek TFFHGD’nin aylık toplantısını Malatya’da yapan Genel Başkan Arıcı’nın Malatyalı Suat Arslanboğa ile ilgili hiçbir girişim yapmadan Malatya’ya gelişlerini ve zamanlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Meseleyi namuslu, onurlu, şerefli bir Malatyalıya TFF ve MHK tarafından kararlar çalınarak iftira niteliğinde verilen ceza olarak gördüğümüzü, Suat Arslanboğa nezdinde tüm Malatyalıların iadei itibarının geri verilmesi gerektiğini bildiriyoruz. TFF’ye ve tüm kurullarına çağrımız şudur ki, Suat Arslanboğa sahipsiz değildir, futbol lobisine kurban edilecek kadar yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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