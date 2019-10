Başkan Gürkan, şoför esnafı ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentteki şoför esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Toplantı sonunda ise başarıyla tamamlanan Barış Pınarı Hareketinde görev alan Mehmetçiğe asker selamı yollandı.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odasının koordinesinde esnaflar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda esnaflar birinci ağızdan yaşadıkları sorun ve sıkıntıları Başkan Gürkan’a iletti.

Toplantı sonrası çıkışta açıklama yapan Başkan Gürkan, “Askere selam, memleket yolundaki işlerine devam anlayışı içerisinde bir toplantı yaptık. Esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Bunların değerlendirmesi gerek Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanımızla Esnaf oda başkanımızla ve esnaflarımızla değerleyeceğiz. Yol haritamızın belirlenmesi için her zaman olduğu gibi esnaflarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman yol haritamız ve yol pusulamız olacaktır. buradan ifade etmek istiyorum, esnaflarımızın göstermiş olduğu bu memleket hassasiyeti ve duyarlılık içinde tüm esnaf kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu organizasyonu yapan Başkan İnce’ye ve Keskin’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise şoför esnaflarının sorunlarını Başkan Gürkan’a ilettiklerini ifade ederek “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük, esnaf arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ise esnaflarının sorunlarını dile getirdiklerini ifade ederek “Servisçi esnaflarımızı mağdur edecek kararları aldırmayız. Esnafımızın her zaman yanında olacağız. Bizim tarafımız esnafın tarafıdır ne derlerse onu yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, şoför esnafı ve temsilcileri ile birlikte asker selamı vererek Barış Pınarı Hareketini başarıyla tamamlayan Mehmetçiğe selam yolladı.

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.