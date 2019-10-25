Battalgazi Belediyesi tarafından Beydağı mahallesinde yaptırılan TOKİ Parkı törenle hizmete açıldı.



Açılışta konuşan Belediye Başkanı Osman Güder, “Halka hizmet Hakka hizmet parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda, Battalgazi Belediyesi olarak gece ve gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Beydağı Mahallesinde yaptırılan 'Toki Parkı' hizmete açıldı. Beydağı mahallesinde bulunan Kurtuba Camii yanında ki alana yapılarak hizmete sunulan ve İçinde çocuk oyun grupları, basketbol sahası, açık alan spor aletleri, yürüyüş yolları, görsel havuzları ve oturma alanları bulunan TOKİ Parkının açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti teşkilatları olarak her zaman milletin hizmetinde olacaklarını belirterek, “Böyle güzel mekanları inşallah daha çok Battalgazi’mize Malatya’mıza kazandıracağız. Bu çalışmalarından dolayı başkanıma ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise hizmete giren parkın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Park alanının daha önce TOKİ İnşaat şantiyesi alanı olduğunu belirten Güder, “12,5 dönümlük alanın Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinesiyle 5 bin 240 metre küp dolgu ve nebati toprak yani verimli toprak çekilerek bu park alanı oluşturuldu. Yine parkımızın peyzajı için 327 adet çeşitli ağaç türü dikildi. 2 bin 846 adet süs bitkisi dikildi. Yine bu parkımızın sulama suyu Başharık mahallemizde yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan sondaj suyu ile temin etmiş bulunmaktayız. Bu parkımıza çocuk oyun gruplarımızı yerleştirdik. Basketbol sahamız var. Açık alan spor aletleri bulunuyor. Yürüyüş yollarımız, görsel havuzlarımız, oturup dinlenme ekipmanlarımız ile parkımız oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Battalgazi’de vatandaşların yaşam kalitesini ve konforunu yükseltme adına gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Güder, “Bu bölgede birçok bina yapılmasına karşın yeşil alanlarımız neredeyse yok denecek kadar azdı. Önceki Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tarafından burada temeli atılıp belirli bir aşamaya getirilen bu parkı tamamlamak ise bizlere nasip oldu. Bu bölge için hayırlı ve uğurlu olsun. Amacımız bireyleri ve aileleri dört duvar arasından çıkartıp ki bugün insanlar aynı apartmanda oturmalarına rağmen maalesef birbirlerini tanımıyorlar. İşte insanları o yalnızlıktan kurtarıp ortak kullanım alanlarında insanları bir araya getirmek onları zinde tutmak, onların streslerini almak için bu tür sosyal hizmetlere Çevre Belediyeciliği kapsamında yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Yapılan projeleri mahalle halkına teslim ettiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Bu tür sosyal tesisleri oluşturmak inanın en kolayı. Zor olanı ise bu tür sosyal tesisleri ve parkların idamesini sağlamak. Bundan önceki dönemlerde çok sık karşılaştığımız sorunların başında ise parklara aile olarak inemememiz. Farklı emellerde olan gruplar gelip bu parklardan istifade ediyorlar. Bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. 2014 yılında mahallelilik kavramıyla çıkmış olduğumuz yolda, Küçük ve Büyük Hüseyinbey mahallelerimizde bulunan parklar, dez avantajlı veya kötü emellere sahip olan insanlar tarafından istila edilmişti. Oradaki insanlar o parklardan istifade edemiyorlardı. Şunu söyledik o zaman.Biz beraberce mahallemizi ve parklarımızı sahipleneceğiz. Bu bağlamda Battalgazi olarak parklarımızı sahipleniyoruz. Meşrubatınız bizden, pastanız bizden, çayınız bizden sohbet ise sizden olsun sloganıyla yola çıktık. Parklarımızın civarlarından bulunan ailelerimizi parklarımıza davet ettik. Bu parkları sahiplenecek olacak sizlersiniz diye belirttik. Mümin bir yanlışı gördüğünde onu kendi eliyle değiştirmeye çalışır. Elimizle yetmezse diliyle değiştirir. Ama maalesef Malatya’mızda buğuz ederek en zayıf nokta ile parklardan elimizi çekmiş olduk. Dolayısıyla parklarımız kötü emelleri olan insanların meskenleri haline geldi. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Allah’a hamdolsun birçok parkımızı oradaki vatandaşlarımız tarafından sahiplendirilmesine vesile olduk. İşte bugün yarım milyon parayı kendi imkanlarımızla bu parkı oluşturduk. TOKİ ve Beydağı’ndaki insanlarımıza emanet ediyoruz. Bu parka sahip çıkmanızı istirham ediyoruz. Siz bu alanları boş bırakırsanız farklı insanlar bu alanları mesken edinirler. Bu yüzden tekrar altını çizerek söylüyoruz. Bu parklara sahip çıkın” ifadelerine yer verdi.

Temel amaçlarının Malatya’mızı tekrar yeşil Malatya hüviyetine kavuşturmak olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Parti’nin 2014 yılında hazırladığı yerel yönetimler programında 5 temel ilke üzerinde durulduğunu belirterek, “Biz bu 5 temel ilke üzerinde memleketime şehrimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Türkiye’de örnek projelere imza attık. Bunun gururunu hep birlikte Malatya halkı ile yaşadık” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’da Malatya’nın AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşayan bir şehir olduğunu dile getirerek, “Özellikle son 10 yılda çevresi güzelleşmiş, çevresi değişmiş bu şehide yaşamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek lazım. Bu hizmetlerde, bu değişimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selahattin Gürkan başkanımızın burada başlatmış olduğu güzel hizmeti Osman Güder başkanımız devam ettiriyor. Hayırlı hizmetlerde katkısı bulunan belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, bu güzel parkımızın da şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” İfadelerine yer verdi.

Yapılan hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Bölgenin ihtiyaçları var. Buraya çok daha fazla hizmetlerin gelmesi gerekiyor. Bunun içinde belediye başkanlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklar. İnşallah bu parkla birlikte buraya birde güzel sosyal tesis yapılır” şeklinde konuştu.

Suriye’nin doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Hareketine de değinen Kahtalı, “Mehmetçiğimiz de sınır ötesinde operasyon yapıyor ve terör mücadele ediyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi ötekileştirmedik. Kürt kardeşlerimizi terör örgütleri ile eş değer görmedik. Ben kürdüm. Benin annem Kürt, babam Kürt. Bu benim için ne bir eksiklik nede bir fazlalık. Ben Allah’ın dinine hizmet ediyorsam, Allah’ın razı olacağı işleri yapıyorsam ben üstünüm. Biz var oluş gayesini bilen, peygamberinin yolundan giden, vatanı ve milleti için canını seve seve feda edebilecek inançta olan insanlarız. Bundan sonrada inşallah Allah’ın yardımıyla Malatya’mıza güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş’da açılan parkın hayırlı olmasını dileyerek, “Allah bu güzel parkımızı mahalle halkımız için hayırlı etsin. İnşallah burada evlatlarımız çocuklarımız ve özellikle başta bayanlarımız olmak üzere tüm mahalleli güzel vakit geçirirler. Böyle ferah bir mekanda yaşamanın mutluluğuna erişirler” sözcüklerini kullandı.

Şehirleşmeyle birlikte insanların artık apartman katlarına sıkıştığını kaydeden Baruş, çocukların kapalı mekanlarda yaşamanın verdiği stresle hayatlarını sürdürdüğünü dile getirdi. Şehirleşmenin getirmiş olduğu nimetlerden faydalanırken, aynı zaman da komşuluk ilişkilerini ve mahalle yaşantısının da unutulduğunu kaydeden Baruş, “Aramızdaki sosyal ilişkilerin insani ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Bunu sağlayacak olan mekanlardasosyal mekanlardır. Bu sosyal mekanların başında da parklar, bahçeler ortak kullanım alanları gelmektedir. İşte belediyecilik bu anlamda devreye girmekte. Sosyal belediyecilik olarak ta vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatça kullanabileceği mekanları onların hizmetine sunmak için çalışmak durumunda kalmaktadır. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak bugün bu güzel parkımızı milletimize hediye eden Malatyalılara hediye eden Beydağı mahallesi halkına hediye eden, başta Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder olmak üzere daha önce bu parkın altyapısını oluşturarak bu yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok çok teşekkür etmemiz lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte park hizmete açıldı.

MALATYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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