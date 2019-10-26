İlk kez sinemaya gittiler Çocuklar ilk kez sinemada çizgi film izlediler

Malatya Battalgazi Belediyesince çocuklara sinemayı sevdirmek amacıyla hiç sinemaya gitmemiş çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Göller ve Karaköy Mahallesinde ikamet eden ve hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

‘Aslan Kral’ isimli çizgi filmi izleyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklarla birlikte çizgi film izledi. Belediye binasında bulunan konferans salonunda izletilen çizgi filmin sonunda çok eğlendiklerini belirten çocuklar, Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sinema etkinliği sonrasında çocuklara öğütlerde bulundu. Başkan Güder, “Bugün Karaköylü ve Göller’deki öğrencilerimiz Battalgazi Belediyemize geldiler ve bizleri mutlu ettiler. Görevli arkadaşlarımız sinema salonunu andıran bir ortam da siz değerli yavrularımıza son günlerin en çok beğenilen çizgi filmini yanı ‘Aslan Kral’ı izlettirdiler. Aslında hepinizin evinde televizyon var. Televizyonda bu filmleri izliyorsunuz. Fakat sinema ortamında izlenen filmlerin tadı bir başka oluyor. Evdeki televizyonda ki filmleri kontrol etmek sizin elinizde değil. Televizyonda o gün hangi film yayınlanıyorsa siz evinizde onu izliyorsunuz. İzlediğiniz o film sizlerin beyninizde, hafızanızda bir şeyler oluşturuyor. Bazı şeyleri görerek kaydediyorsunuz hafızanıza. Dolayısıyla sanki o filmin içerisinde o olayların içerisinde sanki sizde varmışsınız gibi oradan etkileniyorsunuz. Sinemanın bundan farkı siz istediğiniz filmi izliyorsunuz. Bugün inanıyorum ki arkadaşlarımız sizlerin hayatını olumlu yönde etkileyecek bir çizgi film sizlere izletmiş oldular. Birde Malatya Kazım Karabekir İlkokulunda öğrenim gören yavrularımızda burada. O yavrularımızda Karaköy ve Göller köyünden gelen sizlerle oyuncaklarını paylaşacaklar. Karaköylü öğrenciler ve Göllerdeki öğrencilerimiz, Kazım Karabekir’deki öğrencilerimizle kardeş olacaklar, bir olacaklar ve beraber olacaklar. Nasıl bu filmde paylaşmayı öne çıkarmış iseler, bizde burada bunun uygulamasını yapacağız. Bileceğiz ki olan olmayana verecek ve böylece herkes bir şeylere sahip olmuş olacak. Birde siz değerli yavrularımıza bir öğütte bulunmak isterim. Hepimizin tek amacı şuan ve ileri de vatanına, milletine ve ailesine faydalı birer insan olmak olsun. Birde derslerimize çok iyi çalışacağız ve başarılı öğrenciler olacağız. Hepinizi gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

MALATYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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