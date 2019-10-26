Ak Parti divan toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ak Parti divan toplantısını yaptı

İHA

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi. Gündem ise "Barış Pınar Harekatı" ve 2020 teşkilat seçimleri vardı.

Ak Parti divan toplantısını yaptı

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi. Gündem ise “Barış Pınar Harekatı” ve 2020 teşkilat seçimleri vardı.
Şehit Ömer Halisdemir Konferans solonun da gerçekleştirilen AK Parti Malatya divan toplantısına Ak Parti Malatya Milletvekillerinden, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Koordinatörü 23 Dönem Bingöl Milletvekilli Yusuf Coşkun, İlçe belediye başkanları ve Ak Partili üyeler katıldı.
Açış konuşması yapan Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Artık bir kongre sürecine girildi. Yılbaşından itibaren ilçe kongrelerimiz başlayacak ve akabinde Haziran ayı gibi il kongremizi yapacağız. Delege ve üye listeler şu anda askıya çıkarılmış durumda” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türkiye bir süreçte geçtiğini ifade ederek, "Çok kısa bir sürede bir genel seçim ardında bir yerel seçim ve akıbetinde tekrar İstanbul seçimleri ve şimdi ise teşkilat seçimleri var. Bu arada sınırın güneyinde önemli hadiselere şahitlik ediyoruz. Gerçekten de dünyanın dilinin tutulduğu ve dostlarımızın gıpta ile baktığı düşmanlarımızın şaşkınlık baktığı bir “Barış Pınar Harekatı’nı” gerçekleştirdik. Kimsenin burnunu kapatmadık, kimsenin evini yıkmadık, orada sadece bir güvenli bölge oluşturduk” ifadelerini kullandı.
Hakan Kahtalı ise AK Parti olarak 18 yıllık iktidar sürecinde fiziki anlamında cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetleri en az ikiye katladıklarını belirterek, "Ak Parti olarak 15 seçim geçirdik Allah'a şükürler olsun bu her seçimde de bu millet yüzde 50 nin üzerinde bir oy ile bizi iktidara getirdi. Şimdi bizler de bize verilen bu emaneti en iyi şekilde tekrar halkımıza hizmet etmek için gayret içerisinde olmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Pınar Barış Harekatını da değerlendiren Kahtalı,” Sınır ötemizde 40 yıldır terörle süren bir mücadelemiz var. Bu terör örgütünün ismini hepimizin çok iyi bildiği PKK terör örgütü arkasında kimin olduğunu çok iyi biliyorduk ve bunu kimler tarafından desteklendi de çok iyi biliyorduk bu teröristlerin tek amacı, Türkiye'nin huzurunu kaçırmak ülkeyi bölmek Suriye’deki Suriye'deki gibi Irak'taki gibi perişan olmaları sağlamak için örgütlenmiş yapılardır” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin içeride ihanet şebekeleri dışarıda emperyalizmi Siyonizm’in taşeronluğunu yapan kişiler büyük bir mücadele verdiğini belirten Ahmet Çakır ise, "Şu anda dünyanın günden Türkiye var. Bizim gün içerideki İhanet şebekeleri dışarının emperyalizmin ve Siyonizm’in taşeronluğunu yapan terörizme karşı verdiğimiz mücadele var. Dünyanın gıpta ile izlediği Türkiye’nin kendi gücünü ortaya koyduğu bir süreci beraber yaşıyoruz” diye konuştu.
Programda son olarak konuşan Bülent Tüfenkci ise eğer masada olmak istiyorsanız mutlaka sahada olmanız gerektiğini ifade ederek, "Türkiye sınır ötesi Barış Pınarı hareketi yaptı. Bu hareketin bize göstermiş olduğu iki önemli şey var birincisi Biz PKK ile mücadele ederken esasında Dünya ile mücadele ediyorduk baktığımız zaman Barış Pınar Hareketinde kimlerle mücadele ettiğimizi, terör örgütünün arkalarında kimlerin olduğunu ABD, Rusya Avrupa birliğine kadar Türkiye'ye karşı nasıl taşeron kullandıklarını bu hareket ile beraber gün yüzüne çıkardık bir şey daha çıkardık.Eğer masada olmak istiyorsanız mutlaka sahada olmanız gerekir Allah'a çok şükür cumhurbaşkanının öncülüğünde hem sahada hem masada kazandık Allah'ın izniyle kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MALATYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk kez sinemaya gittiler Çocuklar ilk kez sinemada çizgi film izlediler
YEREL HABERLER İlk kez sinemaya gittiler Çocuklar ilk kez sinemada ...
Yönetmen Haydar Işık, tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Yönetmen Haydar Işık, tecrübelerini anlattı
“Bir Şehit Bin Şahit” program düzenlendi
YEREL HABERLER “Bir Şehit Bin Şahit” program düzenlendi
Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın ...
Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı
YEREL HABERLER Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu ...
9. Uluslararası Malatya Film Festivali 15 Kasım’da
YEREL HABERLER 9. Uluslararası Malatya Film Festivali 15 Kasım’da
Bombalı araç davasında savcı mütalaasını sundu
YEREL HABERLER Bombalı araç davasında savcı mütalaasını sundu
Çınar'dan örnek davranış sergileyen personellere ziyaret
YEREL HABERLER Çınar'dan örnek davranış sergileyen personellere ...
TOKİ Parkı törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER TOKİ Parkı törenle hizmete açıldı
CHP’li Ağbaba’dan Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP’li Ağbaba’dan Başkan Gürkan’a ziyaret
Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘Erdem Okulu’ projesi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘Erdem Okulu’ projesi
Malatyalı öğrenci gelişim kampına davet edildi
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenci gelişim kampına davet edildi
Başkan Gürkan, şoför esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, şoför esnafı ile bir araya geldi
Malatya’da STK’lardan Arıcı’ya siyah çelenkli tepki
YEREL HABERLER Malatya’da STK’lardan Arıcı’ya siyah çelenkli tepki
Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Otobüslerde aktarmalarda öğrencilerden ücret alınmayacak
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ...
Yeşilyurt Belediyespor zorlu deplasmandan puan hedefliyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor zorlu deplasmandan puan ...
CHP'li Ağbaba: Bu mektup kabul edilemez
YEREL HABERLER CHP'li Ağbaba: Bu mektup kabul edilemez
Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok
Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü Malatya kayısısında 2 ayda 18 bin ton ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü Malatya ...
29 Ekim için son prova yapıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim için son prova yapıldı
Hekimhan’da tekstil fabrikası açılıyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da tekstil fabrikası açılıyor
Emlak omisyoncularıyla bir araya geldi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İstişareye önem veren yerel yönetimiz”
YEREL HABERLER Emlak omisyoncularıyla bir araya geldi Yeşilyurt ...
Altınkayısı Bulvarını Barguzu Caddesine bağlayacak yol bu yıl tamamlanacak
YEREL HABERLER Altınkayısı Bulvarını Barguzu Caddesine bağlayacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X