Ak Parti divan toplantısını yaptı

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi. Gündem ise “Barış Pınar Harekatı” ve 2020 teşkilat seçimleri vardı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans solonun da gerçekleştirilen AK Parti Malatya divan toplantısına Ak Parti Malatya Milletvekillerinden, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Koordinatörü 23 Dönem Bingöl Milletvekilli Yusuf Coşkun, İlçe belediye başkanları ve Ak Partili üyeler katıldı.

Açış konuşması yapan Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Artık bir kongre sürecine girildi. Yılbaşından itibaren ilçe kongrelerimiz başlayacak ve akabinde Haziran ayı gibi il kongremizi yapacağız. Delege ve üye listeler şu anda askıya çıkarılmış durumda” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türkiye bir süreçte geçtiğini ifade ederek, "Çok kısa bir sürede bir genel seçim ardında bir yerel seçim ve akıbetinde tekrar İstanbul seçimleri ve şimdi ise teşkilat seçimleri var. Bu arada sınırın güneyinde önemli hadiselere şahitlik ediyoruz. Gerçekten de dünyanın dilinin tutulduğu ve dostlarımızın gıpta ile baktığı düşmanlarımızın şaşkınlık baktığı bir “Barış Pınar Harekatı’nı” gerçekleştirdik. Kimsenin burnunu kapatmadık, kimsenin evini yıkmadık, orada sadece bir güvenli bölge oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Hakan Kahtalı ise AK Parti olarak 18 yıllık iktidar sürecinde fiziki anlamında cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetleri en az ikiye katladıklarını belirterek, "Ak Parti olarak 15 seçim geçirdik Allah'a şükürler olsun bu her seçimde de bu millet yüzde 50 nin üzerinde bir oy ile bizi iktidara getirdi. Şimdi bizler de bize verilen bu emaneti en iyi şekilde tekrar halkımıza hizmet etmek için gayret içerisinde olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Pınar Barış Harekatını da değerlendiren Kahtalı,” Sınır ötemizde 40 yıldır terörle süren bir mücadelemiz var. Bu terör örgütünün ismini hepimizin çok iyi bildiği PKK terör örgütü arkasında kimin olduğunu çok iyi biliyorduk ve bunu kimler tarafından desteklendi de çok iyi biliyorduk bu teröristlerin tek amacı, Türkiye'nin huzurunu kaçırmak ülkeyi bölmek Suriye’deki Suriye'deki gibi Irak'taki gibi perişan olmaları sağlamak için örgütlenmiş yapılardır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin içeride ihanet şebekeleri dışarıda emperyalizmi Siyonizm’in taşeronluğunu yapan kişiler büyük bir mücadele verdiğini belirten Ahmet Çakır ise, "Şu anda dünyanın günden Türkiye var. Bizim gün içerideki İhanet şebekeleri dışarının emperyalizmin ve Siyonizm’in taşeronluğunu yapan terörizme karşı verdiğimiz mücadele var. Dünyanın gıpta ile izlediği Türkiye’nin kendi gücünü ortaya koyduğu bir süreci beraber yaşıyoruz” diye konuştu.

Programda son olarak konuşan Bülent Tüfenkci ise eğer masada olmak istiyorsanız mutlaka sahada olmanız gerektiğini ifade ederek, "Türkiye sınır ötesi Barış Pınarı hareketi yaptı. Bu hareketin bize göstermiş olduğu iki önemli şey var birincisi Biz PKK ile mücadele ederken esasında Dünya ile mücadele ediyorduk baktığımız zaman Barış Pınar Hareketinde kimlerle mücadele ettiğimizi, terör örgütünün arkalarında kimlerin olduğunu ABD, Rusya Avrupa birliğine kadar Türkiye'ye karşı nasıl taşeron kullandıklarını bu hareket ile beraber gün yüzüne çıkardık bir şey daha çıkardık.Eğer masada olmak istiyorsanız mutlaka sahada olmanız gerekir Allah'a çok şükür cumhurbaşkanının öncülüğünde hem sahada hem masada kazandık Allah'ın izniyle kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MALATYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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